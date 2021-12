Adele announces 2022 Las Vegas residency

Adele returned with her fourth album, 30, earlier this month, and while she hasn't announced a full tour supporting it, she will be doing a residency, "Weekends with Adele," at The Colosseum at Ceasars Palace in Las Vegas, beginning in January and running through April. See all dates below.

Signup is open for a Ticketmaster Verified Fan presale for the shows until Thursday, December 2 at 11:59 PM PT, and the presale will begin on Tuesday, December 7 at 10 AM PT. Find more information on Ticketmaster.

ADELE: 2022 LAS VEGAS RESIDENCY

01/21 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

01/22 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

01/28 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

01/29 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

02/04 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

02/05 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

02/11 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

02/12 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

02/25 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

02/26 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/04 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/05 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/11 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/12 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/18 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/19 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/25 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

03/26 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

04/01 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

04/02 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

04/08 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

04/09 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

04/15 – Las Vegas, NV @ The Colosseum

04/16 – Las Vegas, NV @ The Colosseum