Billy Idol touring, announces new East Coast dates
Billy Idol is on tour this year, including August dates in the Midwest and West Coast, and just-announced September shows surrounding his appearances at Asbury Park's Sea.Hear.Now festival, including Springfield, MA, Port Chester, NY, Roanoke, VA and Charles Town, WV. All dates are listed below.
The Port Chester show is at Capitol Theatre on 9/22 (tickets). Tickets to that, and all just-announced shows, go on sale Friday, July 9 at 10 AM Eastern with a Billy Idol presale starting Wednesday, July 7 at 10 AM Eastern -- use passcode IDOLIZE21.
BILLY IDOL - 2021 TOUR DATES
AUGUST 1 (SUN) CEDAR RAPIDS, IA MCGRATH AMPHITHEATRE
AUGUST 3 (TUE) HUBER HEIGHTS, OH ROSE MUSIC CENTER
AUGUST 7 (SAT) NEW LENOX, IL TRIPLE PLAY CONCERT SERIES
AUGUST 8 (SUN) WEST ALLIS, WI WISCONSIN STATE FAIR – MAIN STAGE
AUGUST 12 (THU) AIRWAY HEIGHTS, WA NORTHERN QUEST RESORT
AUGUST 15 (SUN) TULALIP, WA TULALIP RESORT CASINO
AUGUST 17 (TUE) MANSON, WA DEEP WATER AMPHITHEATER
AUGUST 19 (THU) SARATOGA, CA MOUNTAIN WINERY
AUGUST 21 (SAT) NAPA, CA OXBOW RIVERSTAGE
SEPTEMBER 4 (SAT) PALMER, AK ALASKA STATE FAIR
SEPTEMBER 18 (SAT) WEST SPRINGFIELD, MA THE BIG E
SEPTEMBER 19 (SUN) ASBURY PARK, NJ SEA.HEAR.NOW FESTIVAL
SEPTEMBER 22 (WED) PORT CHESTER, NY THE CAPITOL THEATRE
SEPTEMBER 24 (FRI) ROANOKE, VA ELMWOOD PARK
SEPTEMBER 25 (SAT) CHARLES TOWN, WV HOLLYWOOD CASINO
OCTOBER 16 (SAT) LAS VEGAS, NV THE COSMOPOLITAN
OCTOBER 17 (SUN) LAS VEGAS, NV THE COSMOPOLITAN
OCTOBER 22 (FRI) LAS VEGAS, NV THE COSMOPOLITAN
OCTOBER 23 (SAT) LAS VEGAS, NV THE COSMOPOLITAN
OCTOBER 25 (MON) - OCTOBER 30 (SAT) PLAYA MUJERES THE SANDS