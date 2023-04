Bob Dylan announces ‘Shadow Kingdom’ live album & film (hear “Watching the River Flow”)

Back in 2021, Bob Dylan leapt into the lockdown livestream show world with Shadow Kingdom, where he reinterpreted classics -- including “When I Paint My Masterpiece,” “I’ll Be Your Baby Tonight,” and “It’s All Over Now, Baby Blue” -- for a 14-song set at a unknown venue. That is now being released as an album and concert film on June 2 via Columbia / Legacy.

You can watch the trailer for Shadow Kingdom and listen to "Watching the River Flow," and check out artwork and tracklist, below.

Bob is on tour in Japan as we speak and has European dates this summer. Check out his tour schedule below.

Shadow Kingdom:

When I Paint My Masterpiece

Most Likely You Go Your Way (And I’ll Go Mine)

Queen Jane Approximately

I’ll Be Your Baby Tonight

Just Like Tom Thumb’s Blues

Tombstone Blues

To Be Alone With You

What Was It You Wanted

Forever Young

Pledging My Time

The Wicked Messenger

Watching the River Flow

It’s All Over Now, Baby Blue

Sierra’s Theme

Bob Dylan - 2023 Tour Dates

14 APR 2023 - Tokyo, Japan - Tokyo Garden Theater

15 APR 2023 - Tokyo, Japan - Tokyo Garden Theater

16 APR 2023 - Tokyo, Japan - Tokyo Garden Theater

18 APR 2023 - Nagoya, Japan - Aichi Prefectural Art Theater

19 APR 2023 - Nagoya, Japan - Aichi Prefectural Art Theater

20 APR 2023 - Nagoya, Japan - Aichi Prefectural Art Theater

2 JUN 2023 - Porto, Portugal - Coliseu do Porto

4 JUN 2023 - Lisbon, Portugal - Campo Pequeno

5 JUN 2023 - Lisbon, Portugal - Campo Pequeno

7 JUN 2023 - Madrid, Spain - Noches del Botánico

8 JUN 2023 - Madrid, Spain - Noches del Botánico

10 JUN 2023 - Seville, Spain - Fibes Auditorium

11 JUN 2023 - Seville, Spain - Fibes Auditorium

13 JUN 2023 - Granada, Spain - Teatro del Generalife

15 JUN 2023 - Alicante, Spain - Plaza de Toros Alicante

17 JUN 2023 - Huesca, Spain - Plaza de Toros de Huesca

19 JUN 2023 - San Sebastián, Spain - Auditorio Kursaal

20 JUN 2023 - San Sebastián, Spain - Auditorio Kursaal

21 JUN 2023 - Logroño, Spain - Palacio de los Deportes de La Rioja

23 JUN 2023 - Barcelona, Spain - Gran Teatre del Liceu

24 JUN 2023 - Barcelona, Spain - Gran Teatre del Liceu

26 JUN 2023 - Carcassonne, France - Théâtre Jean-Deschamps

27 JUN 2023 - Aix-en-Provence, France - Arena du Pays d'Aix

29 JUN 2023 - Lyon, France - L’Amphithéâtre

30 JUN 2023 - Lyon, France - L’Amphithéâtre

1 JUL 2023 - Montreux, Switzerland - Montreux Jazz Festival

3 JUL 2023 - Milan, Italy - Teatro degli Arcimboldi

4 JUL 2023 - Milan, Italy - Teatro degli Arcimboldi

6 JUL 2023 - Lucca, Italy - Piazza Napoleone

7 JUL 2023 - Perugia, Italy - Umbria Jazz -- Arena Santa Giuliana

9 JUL 2023 - Rome, Italy - Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica