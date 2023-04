Coachella 2023 weekend 2 livestream: watch here & schedule

Weekend two of the 2023 edition of Coachella is underway and streaming live across six stages. Find the full schedule, and watch, below.

COACHELLA STAGE SCHEDULE

Friday, April 21:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Doechii

4:20pm PT / 7:20pm ET - Pusha T

5:35pm PT / 8:35pm ET - Becky G

7:00pm PT / 10:00pm ET - Burna Boy

8:30pm PT / 11:30pm ET - Gorillaz

11:00pm PT / 2:00am ET - Bad Bunny

Saturday, April 22:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Marc Rebillet

4:30pm PT / 7:30pm ET - 070 Shake

5:25pm PT / 8:25pm ET - Charli XCX

6:55pm PT / 9:55pm ET - ROSALÍA

9:20pm PT / 12:20am ET - BLACKPINK

11:40pm PT / 2:40am ET - Calvin Harris

Sunday, April 23:

4:05pm PT / 7:05pm ET - GloRilla

4:45pm PT / 7:45pm ET - Porter Robinson

6:00pm PT / 9:00pm ET - Kali Uchis

9:20pm PT / 12:20am ET - blink-182

10:25pm PT / 1:25am ET - TBA

--

OUTDOOR THEATRE SCHEDULE

Friday, April 21:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Saba

4:45pm PT / 7:45pm ET - YUNGBLUD

5:30pm PT / 8:30pm ET - The Comet Is Coming replay

6:00pm PT / 9:00pm ET - SG Lewis

7:25pm PT / 10:25pm ET - Kaytranada

9:45pm PT / 12:45am ET - The Chemical Brothers

Saturday, April 22:

4:05pm PT / 7:05pm ET - EARTHGANG

4:50pm PT / 7:50pm ET - Rebelution replay

5:15pm PT / 8:15pm ET - Hiatus Kaiyote

6:35pm PT / 9:35pm ET - SOFI TUKKER

8:10pm PT / 11:10pm ET - boygenius

10:20pm PT / 1:20am ET - Eric Prydz presents HOLO

Sunday, April 23:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Los Fabulosos Cadillacs replay

4:30pm PT / 7:30pm ET - Big Wild

5:30pm PT / 8:30pm ET - Stick Figure replay

5:55pm PT / 8:55pm ET - Rae Sremmurd

7:05pm PT / 10:05pm ET - Dominic Fike

8:35pm PT / 11:35pm ET - Fisher + Chris Lake

--

SAHARA TENT SCHEDULE

Friday, April 21:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Malaa

5:00pm PT / 8:00pm ET - Vintage Culture

6:05pm PT / 9:05pm ET - MK

7:15pm PT / 10:15pm ET - Jamie Jones

8:05pm PT / 11:05pm ET - Dombresky replay

8:35pm PT / 11:35pm ET - Two Friends

9:50pm PT / 12:50am ET - Metro Boomin & Friends

Saturday, April 22:

4:20pm PT / 7:20pm ET - Kenny Beats

5:30pm PT / 8:30pm ET - Elderbrook

6:25pm PT / 9:25pm ET - Flo Milli replay

6:50pm PT / 9:50pm ET - Diljit Dosanjh

8:05pm PT / 11:05pm ET - Tale of Us

9:30pm PT / 12:30am ET - $uicideboy$

10:45pm PT / 1:45am ET - The Kid LAROI

Sunday, April 23:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Gordo

5:05pm PT / 8:05pm ET - Latto

6:10pm PT / 9:10pm ET - Jackson Wang

7:25pm PT / 10:25pm ET - Jai Wolf

8:40pm PT / 11:40pm ET - A Boogie

9:45pm PM / 12:45am ET - Boris Brejcha

--

MOJAVE SCHEDULE

Friday, April 21:

4:05pm PT / 7:05pm ET - BENEE

4:50pm PT / 7:50pm ET - MUNA

5:35pm PT / 8:35pm ET - Lewis OfMan replay

6:00pm PT / 9:00pm ET - Wet Leg

6:45pm PT / 9:45pm ET - Domi & JD Beck replay

7:20pm PT / 10:20pm ET - Blondie

8:50pm PT / 11:50pm ET - Angèle

10:15pm PT / 1:15pm ET - FKJ

Saturday, April 22:

4:15pm PT / 7:15pm ET - Yung Lean

4:55pm PT / 7:55pm ET - AG Club replay

5:20pm PT / 8:20pm ET - Mura Masa

6:00pm PT / 9:00pm ET - Snail Mail replay

6:25pm PT / 9:25pm ET - Remi Wolf

7:40pm PT / 10:40pm ET - Jai Paul

9:05pm PT / 12:05am ET - Underworld

10:40pm PT / 1:40am ET - Labrinth

Sunday, April 23:

4:10pm PT / 7:10pm ET - Noname

4:50pm PT / 7:50pm ET - Paris Texas replay

5:15pm PT / 8:15pm ET - Weyes Blood

6:00pm PT / 9:00pm ET - IDK replay

6:25pm PT / 9:25pm ET - Christine and the Queens

7:45pm PT / 10:45pm ET - WILLOW

8:55pm PT / 11:55pm ET - The Blaze

--

GOBI SCHEDULE

Friday, April 21:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Gabriels replay

4:20pm PT / 7:20pm ET - Overmono

5:10pm PT / 8:10pm ET - Jupiter & Okwess replay

5:30pm PT / 8:30pm ET - Tobe Nwigwe

6:20pm PT / 9:20pm ET - ¿Téo? replay

6:45pm PT / 9:45pm ET - Yves Tumor

7:55pm PT / 10:55pm ET - The Garden

9:05pm PT / 12:05am ET - Whyte Fang

10:20pm PT / 1:20am ET - Ashnikko

Saturday, April 22:

4:05pm PT / 7:05pm ET - UMI

4:30pm PT / 7:30pm ET - Dinner Party ft. Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington

5:20pm PT / 8:20pm ET - Elyanna replay

5:45pm PT / 8:45pm ET - Shenseea

6:50pm PT / 9:50pm ET - Yaeji

8:10pm PT / 11:10pm ET - Eladio Carrión

9:25pm PT / 12:25am ET - Monolink

10:40pm PT / 1:40am ET - Chromeo

11:45pm PT / 2:45am ET - Donavan’s Yard

Sunday, April 23:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Fousheé

4:45pm PT / 7:45pm ET - Romy

5:30pm PT / 8:30pm ET - Ali Sethi replay

5:55pm PT / 8:55pm ET - 2manydjs

6:45pm PT / 9:45pm ET - Joy Crookes replay

7:10pm PT / 10:10pm ET - Cannons

8:15pm PT / 11:15pm ET - DRAMA

9:20pm PT / 12:20am ET- DPR LIVE + DPR IAN

--

YUMA SCHEDULE

Friday, April 21:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Oliver Koletzki

4:15pm PT / 7:15pm ET - Dennis Cruz + PAWSA

5:30pm PT / 8:30pm ET - Nora En Pure

6:45pm PT / 9:45pm ET - Idris Elba

8:15pm PT / 11:15pm ET - Mochakk

9:45pm PT / 12:45am ET - TESTPILOT

11:15pm PT / 2:15am ET - Maceo Plex

Saturday, April 22:

4:05pm PT / 7:05pm ET - Colyn

4:15pm PT / 7:15pm ET - Mathame

5:30pm PT / 8:40pm ET - DJ Tennis + Carlita

6:45pm PT / 9:45pm ET - Jan Blomvqist

8:00pm PT / 11:00pm ET - WhoMadeWho

9:30pm PT / 12:30am ET - Hot Since 82

11:00pm PT / 2:00am ET - Keinemusik

Sunday, April 23:

4:05pm PT / 7:05pm ET - TSHA

4:30pm PT / 7:30pm ET - Cassian

6:00pm PT / 9:00pm ET - Sasha & John Digweed

7:30pm PT / 10:30pm ET - Camelphat

9:00pm PT / 12:00am ET - Adam Beyer

See pictures from weekend one of Coachella below.