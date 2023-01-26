Coldplay playing SNL in February, add more North American tour dates
Coldplay have been announced as musical guests for the February 4 episode of Saturday Night Live, which is with host Pedro Pascal. He is currently on two hit series: The Mandalorian on Disney+ and The Last of Us on HBO.
That's the night before the Grammys, which are being held in Los Angeles. Coldplay are up for Album of the Year and Best Pop Vocal Album for Music of the Spheres; will the band head straight to the airport from the SNL afterparty to make it to the Crypto.com Arena in time?
Meanwhile, Coldplay have added a few more shows to their continuing Music of the Spheres World tour, including stops in Seattle, Vancouver, San Diego and Los Angeles in September. All dates are listed below.
This Saturday's SNL (1/28) is with musical guest Lil Baby and host Michael B Jordan.
The Last of Us is airing now on HBO and HBO Max, and The Mandalorian returns for its third season on March 1.
Coldplay - 2023 TOur Dates
10th MAR, 2023 ESTÁDIO DO MORUMBI (REARRANGED) SAO PAULO — BRAZIL
11th MAR, 2023 ESTÁDIO DO MORUMBI (REARRANGED) SAO PAULO — BRAZIL
13th MAR, 2023 ESTÁDIO DO MORUMBI (REARRANGED) SAO PAULO — BRAZIL
14th MAR, 2023 ESTÁDIO DO MORUMBI (REARRANGED) SAO PAULO — BRAZIL
17th MAR, 2023 ESTÁDIO DO MORUMBI (REARRANGED) SAO PAULO — BRAZIL
18th MAR, 2023 ESTÁDIO DO MORUMBI (REARRANGED) SAO PAULO — BRAZIL
21st MAR, 2023 ESTADIO COUTO PEREIRA CURITIBA — BRAZIL
22nd MAR, 2023 ESTADIO COUTO PEREIRA (EXTRA DATE) CURITIBA — BRAZIL
25th MAR, 2023 ESTÁDIO NILTON SANTOS ENGENHÃO (REARRANGED) RIO DE JANEIRO — BRAZIL
26th MAR, 2023 ESTÁDIO NILTON SANTOS ENGENHÃO (REARRANGED) RIO DE JANEIRO — BRAZIL
28th MAR, 2023 ESTÁDIO NILTON SANTOS ENGENHÃO (EXTRA DATE) RIO DE JANEIRO — BRAZIL
17th MAY, 2023 ESTÁDIO CIDADE DE COIMBRA COIMBRA — PORTUGAL
18th MAY, 2023 ESTÁDIO CIDADE DE COIMBRA (EXTRA DATE) COIMBRA — PORTUGAL
20th MAY, 2023 ESTÁDIO CIDADE DE COIMBRA (EXTRA DATE) COIMBRA — PORTUGAL
21st MAY, 2023 ESTÁDIO CIDADE DE COIMBRA (EXTRA DATE) COIMBRA — PORTUGAL
24th MAY, 2023 ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS BARCELONA — SPAIN
25th MAY, 2023 ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS BARCELONA — SPAIN
27th MAY, 2023 ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS (EXTRA DATE) BARCELONA — SPAIN
28th MAY, 2023 ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS (EXTRA DATE) BARCELONA — SPAIN
31st MAY, 2023 ETIHAD STADIUM MANCHESTER — UNITED KINGDOM
1st JUN, 2023 ETIHAD STADIUM MANCHESTER — UNITED KINGDOM
3rd JUN, 2023 ETIHAD STADIUM (EXTRA DATE) MANCHESTER — UNITED KINGDOM
4th JUN, 2023 ETIHAD STADIUM (EXTRA DATE) MANCHESTER — UNITED KINGDOM
6th JUN, 2023 PRINCIPALITY STADIUM CARDIFF — UK
7th JUN, 2023 PRINCIPALITY STADIUM (EXTRA DATE) CARDIFF — UK
21st JUN, 2023 DIEGO ARMANDO MARADONA STADIUM NAPLES — ITALY
22nd JUN, 2023 DIEGO ARMANDO MARADONA STADIUM (EXTRA DATE) NAPLES — ITALY
25th JUN, 2023 STADIO SAN SIRO MILAN — ITALY
26th JUN, 2023 STADIO SAN SIRO MILAN — ITALY
28th JUN, 2023 STADIO SAN SIRO (EXTRA DATE) MILAN — ITALY
29th JUN, 2023 STADIO SAN SIRO (EXTRA DATE) MILAN — ITALY
1st JUL, 2023 STADION LETZIGRUND ZURICH — SWITZERLAND
2nd JUL, 2023 STADION LETZIGRUND (EXTRA DATE) ZURICH — SWITZERLAND
5th JUL, 2023 PARKEN COPENHAGEN — DENMARK
6th JUL, 2023 PARKEN COPENHAGEN — DENMARK
8th JUL, 2023 ULLEVI GOTHENBURG — SWEDEN
9th JUL, 2023 ULLEVI GOTHENBURG — SWEDEN
11th JUL, 2023 ULLEVI (EXTRA DATE) GOTHENBURG — SWEDEN
12th JUL, 2023 ULLEVI (EXTRA DATE) GOTHENBURG — SWEDEN
15th JUL, 2023 JOHAN CRUIJFF ARENA AMSTERDAM — NETHERLANDS
16th JUL, 2023 JOHAN CRUIJFF ARENA AMSTERDAM — NETHERLANDS
18th JUL, 2023 JOHAN CRUIJFF ARENA (EXTRA DATE) AMSTERDAM — NETHERLANDS
19th JUL, 2023 JOHAN CRUIJFF ARENA (EXTRA DATE) AMSTERDAM — NETHERLANDS
20th SEP, 2023 LUMEN FIELD SEATTLE, WA — UNITED STATES
22nd SEP, 2023 BC PLACE VANCOUVER, BC — CANADA
27th SEP, 2023 SNAPDRAGON STADIUM SAN DIEGO — UNITED STATES
30th SEP, 2023 ROSE BOWL LOS ANGELES — UNITED STATES