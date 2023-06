CRSSD Fest 2023: Underworld, Todd Terje, Flume, Basement Jaxx, Overmono, more

San Diego's CRSSD Festival has announced the lineup for its 2023 edition which happens at Waterfront Park September 23 + 24. Much like San Francisco's Portola Fest (which is the weekend after), CRSSD leans toward the alt side of EDM, and this year features Underworld, Flume, Todd Terje (DJ Set), Fatboy Slim, Ben Böhmer, LP Giobbi, SG Lewis, Elderbrook, Eliza Rose, Röyksopp, Weval, Basement Jaxx (DJ Set), Overmono, FISHER, Chris Lake b2b Cloonee, Jayda G, Interplanetary Criminal, Étienne de Crécy B3B DJ Falcon B3B Boombass, Charlotte de Witte, Ladytron, and more.

Tickets for CRSSD 2023 go on sale Wednesday, June 21 at 2 PM Pacfic. Check out the full festival lineup below.

CRSSD Fall 2023 Lineup (A-Z)

AMELIE LENS

BARRY CAN’T SWIM

BASEMENT JAXX (DJ SET)

BEN BÖHMER (LIVE)

BLACKCHILD

CASSIAN

CHARLOTTE DE WITTE

CHRIS LAKE B2B CLOONEE

CHRIS STUSSY

ÉTIENNE DE CRÉCY B3B DJ FALCON B3B BOOMBASS

ELIZA ROSE

ELDERBROOK

EMMIT FENN

ENRICO SANGIULIANO

EWAN MCVICAR

FARRAGO

FATBOY SLIM

FIDELES

FISHER

FJAAK (DJ SET)

FLUME

HAAI

INTERPLANETARY CRIMINAL

JAYDA G

KUČKA

LADYTRON

LAYLA BENITEZ

LP GIOBBI

MUTO

NIKKI NAIR

OBJEKT B2B CALL SUPER

OVERMONO

PATRICK MASON

RÖYKSOPP

SALUTE

SG LEWIS

THE BLAZE

TODD TERJE (DJ SET)

TSHA

UNDERWORLD

WEVAL

WILL CLARKE B2B DJ MINX

WINSTON SURFSHIRT