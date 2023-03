Depeche Mode share new single “My Cosmos Is Mine”

Depeche Mode's new album Memento Mori, their 15th studio album and first since the death of Andy Fletcher, is out later this month, and they've given us a second taste. "My Cosmos Is Mine" has an eerie, industrial feel, with Dave Gahan intoning lyrics like "Don’t toy with my heart / don’t knock down my shrines / don’t alter my headlines." Hear it below.

Depeche Mode begin their Memento Mori world tour later this month, which includes spring dates with Kelly Lee Owens and extends through mid-December. There's an NYC leg next month on April 14 at Madison Square Garden with Stella Rose and the Dead Language, and two more later this year on October 21 at Barclays Center and October 28 at Madison Square Garden. See all dates below.

DEPECHE MODE: 2023 TOUR

March 23 Sacramento, CA Golden 1 Center

March 25 San Jose, CA SAP Center

March 28 Los Angeles, CA Kia Forum

March 30 Las Vegas, NV T-Mobile Arena

April 2 San Antonio, TX AT&T Center

April 5 Chicago, IL United Center

April 7 Toronto, ON Scotiabank Arena

April 9 Quebec City, QC Videotron Centre

April 12 Montreal, QC Centre Bell

April 14 New York, NY Madison Square Garden

May 16 Amsterdam, NL Ziggo Dome

May 18 Amsterdam, NL Ziggo Dome

May 20 Antwerp, BE Sportpaleis Antwerpen

May 23 Stockholm, SE Friends Arena

May 26 Leipzig, DE Leipziger Festwiese

May 28 Bratislava, SK Národný Futbalový Štadión

May 31 Lyon, FR Groupama Stadium

June 2 Barcelona, ES Primavera Sound Festival

June 4 Dusseldorf, DE Merkur Spiel-Arena

June 6 Dusseldorf, DE Merkur Spiel-Arena

June 9 Madrid, ES Primavera Sound Festival

June 11 Bern, CH Stadion Wankdorf

June 14 Dublin, IE Malahide Castle

June 17 London, UK Twickenham Stadium

June 20 Munich, DE Olympiastadion

June 22 Lille, FR Stade Pierre Mauroy

June 24 Paris, FR Stade de France

June 27 Copenhagen, DK Parken

June 29 Frankfurt, DE Deutsche Bank Park

July 1 Frankfurt, DE Deutsche Bank Park

July 4 Bordeaux, FR Matmut Atlantique

July 7 Berlin, DE Olympiastadion

July 9 Berlin, DE Olympiastadion

July 12 Rome, IT Stadio Olympico

July 14 Milan, IT San Siro

July 16 Bologna, IT Stadio Renato Dall’Ara

July 21 Klagenfurt, AT Wörthersee Stadion

July 23 Zagreb, HR Arena Zagreb

July 26 Bucharest, RO Arena Națională

July 28 Budapest, HU Puskás Aréna

July 30 Prague, CZ Letňany Airport

August 2 Warsaw, PL PGE Narodowy

August 4 Krakow, PL Tauron Arena

August 6 Tallinn, EE Tallinna Lauluväljak

August 8 Helsinki, FI Kaisaniemen Puisto

August 11 Oslo, NO Telenor Arena

September 21 Mexico City, MX Foro Sol

September 29 Austin, TX Moody Center

October 1 Dallas, TX American Airlines Center

October 4 Houston, TX Toyota Center

October 7 New Orleans, LA Smoothie King Center

October 10 Orlando, FL Amway Center

October 12 Miami, FL Miami-Dade Arena

October 19 Nashville, TN Bridgestone Arena

October 21 Brooklyn, NY Barclays Center

October 23 Washington, DC Capital One Arena

October 25 Philadelphia, PA Wells Fargo Center

October 28 New York, NY Madison Square Garden

October 31 Boston, MA TD Garden

November 3 Montreal, QC Centre Bell

November 5 Toronto, ON Scotiabank Arena

November 8 Detroit, MI Little Caesars Arena

November 10 Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse

November 13 Chicago, IL United Center

November 16 Denver, CO Ball Arena

November 18 Salt Lake City, UT Vivint Arena

November 21 Edmonton, AB Rogers Place

November 24 Vancouver, BC Rogers Arena

November 26 Seattle, WA Climate Pledge Arena

November 28 Portland, OR MODA Center

December 1 Las Vegas, NV T-Mobile Arena

December 3 San Francisco, CA Chase Center

December 6 San Diego, CA Pechanga Arena

December 10 Los Angeles, CA Kia Forum

December 15 Los Angeles, CA Crypto.com Arena