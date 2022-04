Elder announce tour with Dreadnought and Ruby the Hatchet

Progressive/psychedelic hard rock torch carriers Elder's latest album Omens came out at the height of 2020 lockdown, and a collaborative album with Kadavar followed last year, and now the band have finally rescheduled their North American Omens tour. All dates are with the great, genre-defying metal band Dreadnought (who last released Emergence in 2019), and there's additional support from Ruby the Hatchet on one leg and Belzebong on another. Elder also play Psycho Swim at Psycho Las Vegas.

Brooklyn gets a show on August 3 at Elsewhere Hall and that one's with Ruby the Hatchet and Dreadnought. Tickets are on sale now.

Elder also have two upcoming Europe tours, one of which is opening for Pallbearer. All dates are listed below.

Elder -- 2022 Tour Dates

SPRING EUROPE TOUR:

30.04.2022 – UK – London, Desertfest London

04.05.2022 – DE – Bremen, Tower

06.05.2022 – NL – Nijmegen, Sonic Whip Festival

07.05.2022 – DE – Essen, Cafe Nova

08.05.2022 – DE – Osnabrück, Bastard Club

10.05.2022 – PL – Poznan, Klub Pod Minoga

11.05.2022 – PL – Gdansk, Drizzly Grizzly

12.05.2022 – LV – Riga , Melnā Piektdiena

13.05.2022 – EE – Tallinn, Sveta Baar

14.05.2022 – LT – Vilnius, Narauti

21.05.2022 – PL – Wroclaw, Akademia

22.05.2022 – PL – Krakow, Klub Zascianek

29.05.2022 – DE – Berlin, Desertest Berlin

31.05.2022 – DE – Dresden, Chemiefabrik

01.06.2022 – DE – Nuremberg, Z-Bau

02.06.2022 – FR – Guebwiller, Le Caveau des Dominicains

03.06.2022 – CH – Martigny, Les Caves du Manoir

04.06.2022 – CH – Winterthur, Heavy Psych Sounds Festival

05.06.2022 – AT – Salzburg, Rockhaus

07.06.2022 – AT – Linz, Stadtwerkstatt

08.06.2022 – AT – Graz, Orpheum

09.06.2022 – AT – Innsbruck, PMK

10.06.2022 – DE – Munich, Backstage Werk

11.06.2022 – IT – Galzignano, Antiteatro del Venda

12.06.2022 – IT – Turin, Spazio 211

13.06.2022 – IT – Bologna, Freakout Club

15.06.2022 – FR – Clermont-Ferrand, La Coopérative de Mai

16.06.2022 – FR – Chalon-sur-Saône, LaPéniche

17.06.2022 – FR – Clisson, Hellfest

18.06.2022 – DE – Netphen, Freak Valley Fest

19.06.2022 – DE – Karlsruhe, Jubez

01.07.2022 – FI – Helsinki, Tuska Festial

NORTH AMERICAN TOUR:

8/3 Brooklyn, NY @ Elsewhere*

8/4 Philadelphia, PA @ Underground Arts*

8/5 Pittsburgh, PA @ Mr. Smalls Funhouse*

8/6 Baltimore, MD @ Metro Gallery*

8/7 Charlottesville, VA @ Championship Brewing*

8/8 Raleigh, NC @ The Pour House*

8/9 Atlanta, GA @ The Earl*

8/10 Orlando, FL @ Will’s Pub*

8/12 Houston, TX @ White Oak*

8/13 Austin, TX @ The Ballroom*

8/14 Fort Worth, TX @ Tulips*

8/16 Albuquerque, NM @ Sister Bar*

8/17 Phoenix, AZ @ The Rebel Lounge*

8/18 Las Vegas, NV @ Psycho Swim

8/22 Boise, ID @ Neurolux †

8/23 Portland, OR @ Dante’s †

8/24 Seattle, WA @ Substation †

8/26 Oakland, CA @ Starline Social Club †

8/27 Los Angeles, CA @ Catch One †

8/28 San Diego, CA @ Brick By Brick †

8/31 Denver, CO @ Hi-Dive †

9/2 St Paul, MN @ Turf Club †

9/3 Chicago, IL @ Reggies †

9/4 Detroit, MI @ Sanctuary †

9/5 Toronto, ON @ Velvet Underground †

9/6 Montréal, QC @ Les Foufounes Électriques †

9/7 Quebec City, QC @ L’Anti †

9/8 Portland, ME @ Geno’s Rock Club †

9/9 Brattleboro, VT @ The Stone Church †

9/10 Boston, MA @ Middle East / Downstairs †

* = with Ruby The Hatchet

† = with Belzebong

all dates except Psycho Swim with Dreadnought

EUROPE TOUR SUPPORTING PALLBEARER:

22.09.2022 – DE – Berlin, SO36

23.09.2022 – DE – Leipzig, UT Connewitz

24.09.2022 – CZ – Prague, Futurum Music Bar

25.09.2022 – PL – Warsaw, Proxima

26.09.2022 – AT – Vienna, Arena

27.09.2022 – HU – Budapest, Dürer Kert

28.09.2022 – SI – Ljubljana, Orto Bar

30.09.2022 – DE – Munich, Feierwerk

01.10.2022 – CH – Pratteln, Up In Smoke Festival

02.10.2022 – IT – Milan, Circolo Magnolia

03.10.2022 – FR – Grenoble, L’Amperage

06.10.2022 – ESP – Barcelona, AMFest

08.10.2022 – PT – Porto, Amplifest

09.10.2022 – ESP – Madrid, Okkult Session 3

11.10.2022 – FR – Toulouse, Le Rex

12.10.2022 – FR – Montpellier, Rockstore

13.10.2022 – FR – Nantes, Le Ferrailleur

14.10.2022 – FR – Paris, Petit Bain

15.10.2022 – TBA

16.10.2022 – NL – Tilburg, 013

18.10.2022 – DK – Aarhus, VoxHall

19.10.2022 – NO – Oslo, Parkteatret

20.10.2022 – NO – Drammen, Union Scene

21.10.2022 – NO – Stavanger, Folken

22.10.2022 – NO – Bergen, Kulturhuset

25.10.2022 – SE – Stockholm, Slaktkyrkan

26.10.2022 – SE – Gothenburg, Pustervik

28.10.2022 – DK – Copenhagen, Pumpehuset

29.10.2022 – DE – Hamburg, Grünspan

30.10.2022 – TBA

31.10.2022 – DE – Dortmund, Junkyard

02.11.2022 – UK – Brighton, Chalk

03.11.2022 – UK – Bristol, The Fleece

04.11.2022 – UK – London, Earth

05.11.2022 – UK – Manchester, Damnation Festival