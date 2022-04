Electric Zoo announces 2022 lineup

EDM festival Electric Zoo returns to NYC's Randall's Island Park on Labor Day Weekend (Sep 2-4). The lineup includes Diplo, DJ Snake, Armin Van Buuren, VNSSA, Martin Garrix, Pauline Herr, Black Carl!, John Summit. Chris Lake, Chelina Manuhutu, Gorgon City, Andrea Olivia b2b Ilario Alicante, AC Slater, Will Clarke, Whipped Cream, Diesel, Wreckno, G Jones B2B Eprom, Seven Lions, and more. Check out the full lineup below.

Tickets for 2022 Electric Zoo go on presale on Thursday, April 7 and you can register for that here.

ELECTRIC ZOO 3.0 FULL LINEUP:

A HUNDRED DRUMS

ABRAXIS

AC SLATER

AFROJACK

ANDREA OLIVA B2B ILARIO ALICANTE

APASHE

ARMIN VAN BUUREN

ARMNHMR

AU5 X CHIME

BARILAN

BIJOU

BISCITS

BLACK CARL!

BLOSSOM

BONTAN

CAMELPHAT

CANABLISS

CANVAS

CAPOZZI

CARL COX

CHAMPAGNE DRIP

CHARLES MEYER

CHEAT CODES

CHEE B2B TSURUDA

CHELINA MANUHUTU

CHRIS LAKE

CID

CLOZEE

CRISTOPH

DABIN

DEADCROW

DEVON JAMES

DIESEL

DIMENSION

DIPLO (SUNSET SET)

DJ HOLOGRAPHIC

DJ SNAKE (SUNSET SET)

EDEN PRINCE

G JONES B2B EPROM

GATTUSO

GEM & TAURI

GORDO

GORGON CITY

ILAN BLUESTONE

INZO

JASON ROSS

JAUZ

JOEL CORRY

JOHN SUMMIT

JON CASEY B2B CAPSHUN

KYLE WALKER

LAB GROUP

LOCO DICE

LOST KINGS

LUCATI

LUNA MAR

MALAA

MARTIN GARRIX

MATRODA

MELI RODRIGUEZ

MEMBA

MERSIV

MIME

MOORE KISMET

NALA

NETSKY

NOTLO

OF THE TREES

PAULINE HERR

PEEKABOO

PORTER ROBINSON (LIVE)

PRETTY PINK

QRTR

REDRUM

RNÉ

ROME IN SILVER

ROSSY

RUBEN DE RONDE

SEVEN LIONS

SHIP WREK

SIDEPIECE

SLANDER

SPACE WIZARD

SUBDOCTA

SUBTRONICS

SULLY

SUMTHIN SUMTHIN

SURF MESA

SVDDEN DEATH

TAIKI NULIGHT

TCHAMI

TRIPP ST.

TRIVECTA

TRUTH X LIES

VINI VICI

VNSSA

WAX MOTIF

WHIPPED CREAM

WILL CLARKE

WRECKNO

XCRPT

ZACK MARTINO

