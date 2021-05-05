End of the Road fest 2021 lineup (Hot Chip, King Krule, Little Simz, Sleaford Mods, more)
UK festival End of the Road will be back this year, happening September 2-5 in Larmer Tree Gardens. The lineup looks pretty great, and includes headliners Hot Chip, King Krule, Sleaford Mods, Stereolab, Jonny Greenwood, and Little Simz, plus John Grant, Whitney, Tune-Yards, The Comet is Coming, Tinariwen, Arab Strap, Songhoy Blues, Arlo Parks, Girl Band, Shirley Collins & The Lodestar Band, Field Music, Squid, Black Country New Road, Dry Cleaning, Richard Dawson, Warmduscher, Anna Meredith, Jane Weaver, Kikagaku Moyo, Altin Gun, Girl Ray, Sorry, Vanishing Twin, Big Joanie, The Goon Sax, Modern Nature, Billy Nomates, and many many more.
Advance tickets for End of the Road 2021 sold out in March but there will be a batch of late release tickets available on May 20. Head below to check out the full 2021 lineup.
END OF THE ROAD FEST - 2021 LINEUP
HOT CHIP
KING KRULE
SLEAFORD MODS
STEREOLAB
JONNY GREENWOOD
LITTLE SIMZ
JOHN GRANT
WHITNEY
TUNE-YARDS
THE COMET IS COMING
TINARIWEN
ARAB STRAP
SONGHOY BLUES
ARLO PARKS
GIRL BAND
SHIRLEY COLLINS & THE LODESTAR BAND
FIELD MUSIC
SQUID
BLACK COUNTRY, NEW ROAD
ROMARE
DRY CLEANING
RICHARD DAWSON
WARMDUSCHER
ANNA MEREDITH
JANE WEAVER
KIKAGAKU MOYO
ALTIN GUN
LES AMAZONES D'AFRIQUE
BLANCK MASS
HEN OGLEDD
LES FILLES DE ILLIGHADAD
GIRL RAY
ALICE BOMAN
SORRY
SCALPING
VANISHING TWIN
BIG JOANIE
THE GOON SAX
JIM GHEDI
CURRENT JOYS
MARIE DAVIDSON & L’ŒIL NU
LONELADY
JERKCURB
DARREN HAYMAN
SHYGIRL
THE ANCHORESS
MIKE POLIZZE
AHMED FAKROUN
MODERN NATURE
BILLY NOMATES
PENELOPE ISLES
KATY J PEARSON
MARGARET GLASPY
JUST MUSTARD
GWENNO & GEORGIA ELLERY perform live
score to "Bait"
ANTELOPER (Jaimie Branch & Jason Nazary)
FENNE LILY
W. H. LUNG
BDRMM
KEELEY FORSYTH
ITASCA
WILLIAM DOYLE
DANA GAVANSKI
AUNTIE FLO (DJ)
ALL WE ARE
STUDIO ELECTROPHONIQUE
TENESHA THE WORDSMITH
TRASH KIT
SARATHY KORWAR
AOIFE NESSA FRANCES
SKULLCRUSHER
JEFFREY MARTIN
PVA
JAKE XERXES FUSSELL
JOHN
THE GOA EXPRESS
PAN AMSTERDAM
JUNIOR BROTHER
ELIJAH WOLF
CAROLINE
YARD ACT
DISQ
RED RIVER DIALECT
LAZARUS KANE
DRUG STORE ROMEOS
ZULU ZULU
SOFIA WOLFSON
THE GOLDEN DREGS
CHUBBY & THE GANG
MODERN WOMAN
WU-LU
ME REX
BINGO FURY
CMAT
REGRESSIVE LEFT
EVE OWEN
DAVID THOMAS BROUGHTON
JONNY DILLON
LEE PATTERSON
SLEEP EATERS
MARTHA ROSE
PAT T SMITH
MERMAID CHUNKY
OLDBOY
WILLY TEA TAYLOR
FORTITUDE VALLEY
MELIN MELYN
MARLAENA MOORE
JAMES LEONARD HEWITSON