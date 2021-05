End of the Road fest 2021 lineup (Hot Chip, King Krule, Little Simz, Sleaford Mods, more)

UK festival End of the Road will be back this year, happening September 2-5 in Larmer Tree Gardens. The lineup looks pretty great, and includes headliners Hot Chip, King Krule, Sleaford Mods, Stereolab, Jonny Greenwood, and Little Simz, plus John Grant, Whitney, Tune-Yards, The Comet is Coming, Tinariwen, Arab Strap, Songhoy Blues, Arlo Parks, Girl Band, Shirley Collins & The Lodestar Band, Field Music, Squid, Black Country New Road, Dry Cleaning, Richard Dawson, Warmduscher, Anna Meredith, Jane Weaver, Kikagaku Moyo, Altin Gun, Girl Ray, Sorry, Vanishing Twin, Big Joanie, The Goon Sax, Modern Nature, Billy Nomates, and many many more.

Advance tickets for End of the Road 2021 sold out in March but there will be a batch of late release tickets available on May 20. Head below to check out the full 2021 lineup.

END OF THE ROAD FEST - 2021 LINEUP

HOT CHIP

KING KRULE

SLEAFORD MODS

STEREOLAB

JONNY GREENWOOD

LITTLE SIMZ

JOHN GRANT

WHITNEY

TUNE-YARDS

THE COMET IS COMING

TINARIWEN

ARAB STRAP

SONGHOY BLUES

ARLO PARKS

GIRL BAND

SHIRLEY COLLINS & THE LODESTAR BAND

FIELD MUSIC

SQUID

BLACK COUNTRY, NEW ROAD

ROMARE

DRY CLEANING

RICHARD DAWSON

WARMDUSCHER

ANNA MEREDITH

JANE WEAVER

KIKAGAKU MOYO

ALTIN GUN

LES AMAZONES D'AFRIQUE

BLANCK MASS

HEN OGLEDD

LES FILLES DE ILLIGHADAD

GIRL RAY

ALICE BOMAN

SORRY

SCALPING

VANISHING TWIN

BIG JOANIE

THE GOON SAX

JIM GHEDI

CURRENT JOYS

MARIE DAVIDSON & L’ŒIL NU

LONELADY

JERKCURB

DARREN HAYMAN

SHYGIRL

THE ANCHORESS

MIKE POLIZZE

AHMED FAKROUN

MODERN NATURE

BILLY NOMATES

PENELOPE ISLES

KATY J PEARSON

MARGARET GLASPY

JUST MUSTARD

GWENNO & GEORGIA ELLERY perform live

score to "Bait"

ANTELOPER (Jaimie Branch & Jason Nazary)

FENNE LILY

W. H. LUNG

BDRMM

KEELEY FORSYTH

ITASCA

WILLIAM DOYLE

DANA GAVANSKI

AUNTIE FLO (DJ)

ALL WE ARE

STUDIO ELECTROPHONIQUE

TENESHA THE WORDSMITH

TRASH KIT

SARATHY KORWAR

AOIFE NESSA FRANCES

SKULLCRUSHER

JEFFREY MARTIN

PVA

JAKE XERXES FUSSELL

JOHN

THE GOA EXPRESS

PAN AMSTERDAM

JUNIOR BROTHER

ELIJAH WOLF

CAROLINE

YARD ACT

DISQ

RED RIVER DIALECT

LAZARUS KANE

DRUG STORE ROMEOS

ZULU ZULU

SOFIA WOLFSON

THE GOLDEN DREGS

CHUBBY & THE GANG

MODERN WOMAN

WU-LU

ME REX

BINGO FURY

CMAT

REGRESSIVE LEFT

EVE OWEN

DAVID THOMAS BROUGHTON

JONNY DILLON

LEE PATTERSON

SLEEP EATERS

MARTHA ROSE

PAT T SMITH

MERMAID CHUNKY

OLDBOY

WILLY TEA TAYLOR

FORTITUDE VALLEY

MELIN MELYN

MARLAENA MOORE

JAMES LEONARD HEWITSON