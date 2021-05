Genesis expand tour, add 2nd MSG show

Genesis bring their The Last Domino? tour to North America this fall, including stops in Chicago, DC, Montreal, Toronto, Detroit, Boston, Pittsburgh and NYC-area shows at Madison Square Garden (12/5) and Belmont Park (12/10). All dates are currently on various presales.

They've just added a second MSG show, happening December 6. Tickets for that show go various presales today at 10 AM EDT and go on sale to the general public, along with the rest of the tour, on Friday, May 7 at noon local time.

GENESIS - THE LAST DOMINO 2021/2022 TOUR DATES

15 NOV UNITED CENTER CHICAGO, IL

18 NOV CAPITAL ONE ARENA WASHINGTON, DC

20 NOV SPECTRUM CENTER CHARLOTTE, NC

22 NOV CENTRE BELL MONTRÉAL, QC

25 NOV SCOTIABANK ARENA TORONTO, ON

27 NOV KEYBANK CENTER BUFFALO, NY

29 NOV LITTLE CAESARS ARENA DETROIT, MI

30 NOV ROCKET MORTGAGE FIELDHOUSE CLEVELAND, OH

02 DEC WELLS FARGO CENTER PHILADELPHIA, PA

05 DEC MADISON SQUARE GARDEN NEW YORK, NY

06 DEC MADISON SQUARE GARDEN NEW YORK, NY

08 DEC NATIONWIDE ARENA COLUMBUS, OH

10 DEC UBS ARENA BELMONT PARK, NY

13 DEC PPG PAINTS ARENA PITTSBURGH, PA

15 DEC TD GARDEN BOSTON, MA

15 SEP 3 ARENA DUBLIN

16 SEP 3 ARENA DUBLIN

18 SEP SSE ARENA BELFAST

20 SEP UTILITA ARENA BIRMINGHAM

21 SEP UTILITA ARENA BIRMINGHAM

22 SEP UTILITA ARENA BIRMINGHAM

24 SEP MANCHESTER ARENA MANCHESTER

25 SEP MANCHESTER ARENA MANCHESTER

27 SEP FIRST DIRECT ARENA LEEDS

28 SEP FIRST DIRECT ARENA LEEDS

30 SEP UTILITA ARENA NEWCASTLE

01 OCT UTILITA ARENA NEWCASTLE

03 OCT M&S BANK ARENA LIVERPOOL

04 OCT M&S BANK ARENA LIVERPOOL

07 OCT SSE HYDRO ARENA GLASGOW

08 OCT SSE HYDRO ARENA GLASGOW

11 OCT O2 ARENA LONDON

12 OCT O2 ARENA LONDON

13 OCT O2 ARENA LONDON