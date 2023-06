III Points announces full 2023 lineup (Iggy Pop, Fred again.., Skrillex, Grimes, Caroline Polachek, more)

After announcing its initial lineup back in April, Miami, FL festival III Points has announced its full 2023 edition, happening on October 20-21 at Mana Wynwood Convention Center. Joining headliners Iggy Pop and Fred again.. are Skrillex, Grimes (who will be doing a "conceptual Elf.Tech ARt rAIve"), and Black Coffee.

Other additions include Bone Thugs-N-Harmony, Caribou, Jeff Mills, Âme b2b Dixon, THSA, Gorgon City, John Summit b2b Green Velvet, Dom Dolla, Explosions in the Sky (performing The Earth is Not a Cold Dead Place), Hudson Mohawke b2b Tiga, Alice Glass, Aluna, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, The Dare, Jockstrap, Nia Archives, Tirzah, Two Shell, and more. They join previously announced artists, including Caroline Polachek, SBTRK, Jamie Jones, Keinemusik, Lane, The Blaze, Tokischa, Unknown Mortal Orchestra, and VTSS.

Despacio, the bespoke disco from Soulwax/2ManyDJ's Stephen and David Dewaele and LCD Soundsystem's James Murphy, will also be open all through the festival. See the lineup in full below.

Tickets go on sale Thursday, June 22 at noon Eastern.

III POINTS: 2023 LINEUP

¿TÉO?

ADAM TEN B2B MITA GAMI

ALICE GLASS

ALKMST

ALUNA

ÂME B2B DIXON

ASHLEY VENOM B2B PRESSURE POINT

BEDOUIN

BERRAKKA B2B SATURNSARII

BLACK COFFEE

BLACK LOOPS

BONE THUGS-N-HARMONY

BORT B2B SOULS DEPARTED

CARIBOU

CAROLINE POLACHEK

CLOONEE

COFFINTEXTS B2B SISTER SYSTEM

COLE KNIGHT

D. TIFFANY B2B ROZA TERENZI

DAIZY

DANIEL AVERY B2B DANNY DAZE

DAPHNI

DESPACIO ALL WEEKEND LONG

DJ FITNESS

DJ RAY

DOM DOLLA

DONZII

DUNN B2B SLEEPY C

ELIZA ROSE

EMMA B2B FRNY

EXPLOSIONS IN THE SKY PERFORMING ‘THE EARTH IS NOT A COLD DEAD PLACE’

FEPH B2B MR. TRON

FRED AGAIN..

GLASS BODY

GORGON CITY

GRIMES

HOUSE OF PRIS B2B CAROZILLA

IGGY POP

ILLANGELO B2B ANGELFIRE

INVT

IVY LAB X LAKE HILLS (A/V)

JAIALAI

JAMIE JONES: OTHERWORLD

JACQUES GREENE

JEFF MILLS

JOCKSTRAP

JOHN SUMMIT B2B GREEN VELVET

JONNY FROM SPACE

JOY ORBISON

JUBILEE

JYOTY

KEINEMUSIK (&ME, RAMPA, ADAM PORT)

KRISHNA VILLAR B2B LAGRIMAS DE ORO

LA POODLE

LANE 8

LAS NUBES

LILLY PALMER

LUCY FROM THE INTERNET

MARIE QRIE B2B MAURICIO

MAU P

MILUHSKA

MJ NEBREDA

MOSCOMAN & WHITESQUARE

MS. MADA B2B MONOKY

MYSTIC BILL B2B WILL BUCK

NATALIA ROTH B2B DANYELINO

NII TEI B2B GENEROUS B

NIA ARCHIVES

NICK LEÓN

OMRI.

PEREL

PHIPHI

POMEGRANATE

PSYCHIC MIRRORS

RADAR B2B SHYDA

RICHIE HAWTIN’S S3QUENC3

RICHIE HELL (LIVE A/V)

RONY SEIKALY

SAD MCS

SAGITTARIUS AQUARIUS

SBTRKT

SEAFOAM WALLS

SHINOBI

SKRILLEX

STEPHAN JOLK B2B MALÓNE

THE DARE

THE INVISIBLE

THE MARTINEZ BROTHERS PRESENTS ISOTROPIC

THUNDERPONY B2B MAX STERN

TIGA & HUDSON MOHAWKE PRESENT LOVE MINUS ZERO

TIRZAH

TOKISCHA

TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DINOSAURS

TSHA

TVSS

TWO SHELL

ULTRATHEM B2B WINTER WRONG

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

VTSS

X CLUB