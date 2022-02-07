John Mulaney expands tour, including third Madison Square Garden show
John Mulaney begins his "From Scratch" tour next month and he's added dates since our last post, including a third night at NYC's Madison Square Garden on June 25 , a second night at Berkeley's Greek Theater on April 28, and a third night at Chicago's United Center on July 16. Tickets for new dates go on sale Friday, February 11 at 10 AM local time, with presales starting Tuesday at 10 AM local. Updated dates are listed below.
You can also catch John Mulaney when he hosts Saturday Night Live on February 26 with musical guest LCD Soundsystem.
JOHN MULANEY -2022 TOUR DATES
03.11.22 - WILKES-BARRE, PA - MOHEGAN SUN ARENA AT CASEY PLAZA
03.12.22 - LOUISVILLE, KY - KFC YUM! CENTER
03.13.22 - CINCINNATI, OH - HERITAGE BANK CENTER
03.18.22 - PORTLAND , ME - CROSS INSURANCE ARENA - Early Show
03.18.22 - PORTLAND , ME - CROSS INSURANCE ARENA - Late Show
03.19.22 - MASHANTUCKET, CT - FOXWOODS CASINO - Early Show
03.19.22 - MASHANTUCKET, CT - FOXWOODS CASINO - Late Show
03.20.22 - MASHANTUCKET, CT - FOXWOODS CASINO
03.24.22 - AUSTIN, TX - H-E-B CENTER AT CEDAR PARK - Early Show
03.24.22 - AUSTIN, TX - H-E-B CENTER AT CEDAR PARK - Late Show
03.25.22 - DALLAS, TX - AMERICAN AIRLINES CENTER
03.26.22 - HOUSTON, TX - TOYOTA CENTER
04.01.22 - SAVANNAH, GA - ENMARKET ARENA
04.02.22 - CHARLOTTE, NC - SPECTRUM CENTER
04.03.22 - BIRMINGHAM, AL - LEGACY ARENA AT THE BJCC
04.07.22 - SACRAMENTO, CA - GOLDEN 1 CENTER
04.08.22 - SAN JOSE, CA - SAP CENTER
04.09.22 - SALT LAKE CITY, UT - VIVINT SMART HOME ARENA
04.17.22 - MORRISON, CO - RED ROCKS AMPHITHEATRE - Early Show
04.17.22 - MORRISON, CO - RED ROCKS AMPHITHEATRE - Late Show
04.22.22 - OMAHA, NE - CHI HEALTH CENTER OMAHA
04.23.22 - SAINT PAUL, MN - XCEL ENERGY CENTER
04.28.22 - BERKELEY, CA - GREEK THEATRE BERKELEY
04.29.22 - BERKELEY, CA - GREEK THEATRE BERKELEY
05.03.22 - LOS ANGELES, CA - THE FORUM Fest
05.12.22 - ORLANDO, FL - ADDITION FINANCIAL ARENA
05.13.22 - HOLLYWOOD, FL - HARD ROCK LIVE AT THE SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
05.14.22 - HOLLYWOOD, FL - HARD ROCK LIVE AT THE SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO
05.15.22 - TAMPA, FL - MIDFLORIDA CREDIT UNION AMPHITHEATRE
05.20.22 - COLUMBUS, OH - SCHOTTENSTEIN CENTER
05.21.22 - NORFOLK, VA - SCOPE ARENA
05.22.22 - RALEIGH, NC - PNC ARENA
06.09.22 - SPRINGFIELD, MA - MASS MUTUAL CENTER
06.10.22 - SARATOGA SPRINGS, NY - SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER
06.11.22 - BUFFALO, NY - KEYBANK CENTER
06.12.22 - SYRACUSE, NY - THE ONCENTER WAR MEMORIAL
06.17.22 - ATLANTIC CITY, NJ - HARD ROCK LIVE AT ETESS ARENA
06.18.22 - ATLANTIC CITY, NJ - HARD ROCK LIVE AT ETESS ARENA
06.23.22 - NEW YORK, NY - MADISON SQUARE GARDEN
06.24.22 - NEW YORK, NY - MADISON SQUARE GARDEN
06.25.22 - NEW YORK, NY - MADISON SQUARE GARDEN
07.14.22 - CHICAGO, IL - UNITED CENTER
07.15.22 - CHICAGO, IL - UNITED CENTER
07.16.22 - CHICAGO, IL - UNITED CENTER