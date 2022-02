John Mulaney expands tour, including third Madison Square Garden show

John Mulaney begins his "From Scratch" tour next month and he's added dates since our last post, including a third night at NYC's Madison Square Garden on June 25 , a second night at Berkeley's Greek Theater on April 28, and a third night at Chicago's United Center on July 16. Tickets for new dates go on sale Friday, February 11 at 10 AM local time, with presales starting Tuesday at 10 AM local. Updated dates are listed below.

You can also catch John Mulaney when he hosts Saturday Night Live on February 26 with musical guest LCD Soundsystem.

JOHN MULANEY -2022 TOUR DATES

03.11.22 - WILKES-BARRE, PA - MOHEGAN SUN ARENA AT CASEY PLAZA

03.12.22 - LOUISVILLE, KY - KFC YUM! CENTER

03.13.22 - CINCINNATI, OH - HERITAGE BANK CENTER

03.18.22 - PORTLAND , ME - CROSS INSURANCE ARENA - Early Show

03.18.22 - PORTLAND , ME - CROSS INSURANCE ARENA - Late Show

03.19.22 - MASHANTUCKET, CT - FOXWOODS CASINO - Early Show

03.19.22 - MASHANTUCKET, CT - FOXWOODS CASINO - Late Show

03.20.22 - MASHANTUCKET, CT - FOXWOODS CASINO

03.24.22 - AUSTIN, TX - H-E-B CENTER AT CEDAR PARK - Early Show

03.24.22 - AUSTIN, TX - H-E-B CENTER AT CEDAR PARK - Late Show

03.25.22 - DALLAS, TX - AMERICAN AIRLINES CENTER

03.26.22 - HOUSTON, TX - TOYOTA CENTER

04.01.22 - SAVANNAH, GA - ENMARKET ARENA

04.02.22 - CHARLOTTE, NC - SPECTRUM CENTER

04.03.22 - BIRMINGHAM, AL - LEGACY ARENA AT THE BJCC

04.07.22 - SACRAMENTO, CA - GOLDEN 1 CENTER

04.08.22 - SAN JOSE, CA - SAP CENTER

04.09.22 - SALT LAKE CITY, UT - VIVINT SMART HOME ARENA

04.17.22 - MORRISON, CO - RED ROCKS AMPHITHEATRE - Early Show

04.17.22 - MORRISON, CO - RED ROCKS AMPHITHEATRE - Late Show

04.22.22 - OMAHA, NE - CHI HEALTH CENTER OMAHA

04.23.22 - SAINT PAUL, MN - XCEL ENERGY CENTER

04.28.22 - BERKELEY, CA - GREEK THEATRE BERKELEY

04.29.22 - BERKELEY, CA - GREEK THEATRE BERKELEY

05.03.22 - LOS ANGELES, CA - THE FORUM Fest

05.12.22 - ORLANDO, FL - ADDITION FINANCIAL ARENA

05.13.22 - HOLLYWOOD, FL - HARD ROCK LIVE AT THE SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO

05.14.22 - HOLLYWOOD, FL - HARD ROCK LIVE AT THE SEMINOLE HARD ROCK HOTEL & CASINO

05.15.22 - TAMPA, FL - MIDFLORIDA CREDIT UNION AMPHITHEATRE

05.20.22 - COLUMBUS, OH - SCHOTTENSTEIN CENTER

05.21.22 - NORFOLK, VA - SCOPE ARENA

05.22.22 - RALEIGH, NC - PNC ARENA

06.09.22 - SPRINGFIELD, MA - MASS MUTUAL CENTER

06.10.22 - SARATOGA SPRINGS, NY - SARATOGA PERFORMING ARTS CENTER

06.11.22 - BUFFALO, NY - KEYBANK CENTER

06.12.22 - SYRACUSE, NY - THE ONCENTER WAR MEMORIAL

06.17.22 - ATLANTIC CITY, NJ - HARD ROCK LIVE AT ETESS ARENA

06.18.22 - ATLANTIC CITY, NJ - HARD ROCK LIVE AT ETESS ARENA

06.23.22 - NEW YORK, NY - MADISON SQUARE GARDEN

06.24.22 - NEW YORK, NY - MADISON SQUARE GARDEN

06.25.22 - NEW YORK, NY - MADISON SQUARE GARDEN

07.14.22 - CHICAGO, IL - UNITED CENTER

07.15.22 - CHICAGO, IL - UNITED CENTER

07.16.22 - CHICAGO, IL - UNITED CENTER