Le Tigre add more shows to North American tour
Le Tigre announced their first North American tour in 18 years last week, happening in July. After adding a second NYC show to the run, they've now added a few more dates, additional nights in Vancouver, Boston, and NYC. See updated dates below.
The new NYC show happens on July 29 at Brooklyn Steel, following previously announced shows at the same venue on July 27 and 28. Tickets are on sale now.
LE TIGRE: 2023 TOUR
MAY 27 - UNION TRANSFER - PHILADELPHIA, PA
JUNE 1 - PRIMAVERA SOUND - BARCELONA, SPAIN
JUNE 3 - TROXY - LONDON, UK
JUNE 5 - ALBERT HALL - MANCHESTER, UK
JUNE 6 - BARROWLAND BALLROOM - GLASGOW, SCOTLAND
JUNE 8 - PRIMAVERA SOUND - MADRID, SPAIN
JUNE 9 - NOS PRIMAVERA SOUND - PORTO, PORTUGAL
JUNE 11 - LE TRIANON - PARIS, FRANCE
JUNE 14 - PARADISO - AMSTERDAM, NETHERLANDS
JUNE 16 - HUXLEYS NEUE WELT - BERLIN, GERMANY
JUNE 17 - MARKTHALLE - HAMBURG, GERMANY
JULY 1 - MOSSWOOD MELTDOWN - OAKLAND, CA
JULY 3 - COMMODORE BALLROOM - VANCOUVER, BC
JULY 4 - COMMODORE BALLROOM - VANCOUVER, BC
JULY 6 - PARAMOUNT THEATRE - SEATTLE, WA
JULY 7 - ROSELAND THEATER - PORTLAND, OR
JULY 9 - THE GREEK THEATRE - LOS ANGELES, CA
JULY 15 - THE SALT SHED - CHICAGO, IL
JULY 17 - AGORA THEATRE - CLEVELAND, OH
JULY 18 - MR. SMALLS THEATRE - MILLVALE, PA
JULY 19 - BALTIMORE SOUNDSTAGE - BALTIMORE, MD
JULY 21 - HISTORY - TORONTO, ON
JULY 22 - L’OLYMPIA - MONTREAL, QC
JULY 24 - ROYALE - BOSTON, MA
JULY 25 - ROYALE - BOSTON, MA
JULY 27 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NYC
JULY 28 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NYC
JULY 29 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NYC