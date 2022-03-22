Placebo expand North American tour, add second Brooklyn Steel show (BV Presale)
Placebo will be in North America in September for their first tour here in eight years. The eight-city tour wraps up in NYC and they've just added a second night at Brooklyn Steel on September 19. The 9/18 show is sold out.
Tickets for that show go on sale Friday, March 25 at 10 AM but you can get tickets early with the BV presale that runs Wednesday, March 23 from Noon-10 PM. Check back Wednesday morning for the presale password. UPDATE: The password is BVBOWERY.
The tour also hits Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, Mexico City, and Austin. All dates are listed below.
Never Let Me Go, Placebo's new album, is out this Friday. Listen to a few tracks from that below.
PLACEBO - 2022 TOUR DATES
FRI, MAY 27 - CATTON HALL & PARK - WALTON ON TRENT, UNITED KINGDOM
FRI, JUN 17 - VISARNO ARENA - FIRENZE, ITALY
WED, JUN 22 - SIGULDAS PILSDRUPU ESTRĀDE - SIGULDA, LATVIA
SAT, JUN 25 - TW CLASSIC FESTIVAL 2022 - WERCHTER, BELGIUM
MON, JUN 27 - SRC SALATA - ZAGREB, CROATIA
WED, JUN 29 - MANTOVA - MANTOVA, ITALY
FRI, JUL 1 - ARSENAL FESTIVAL 2022 - KRAGUJEVAC, SERBIA
SAT, JUL 2 - HILLS OF ROCK FESTIVAL 2022 - PLOVDIV, BULGARIA
WED, JUL 6 - MAD COOL FESTIVAL 2022 - MADRID, SPAIN
THU, JUL 7 - BILBAO BBK LIVE 2022 - BILBAO, SPAIN
WED, JUL 13 - ROMEXPO - BUCURESTI, ROMANIA
SAT, JUL 16 - MACEDONIA - SKOPJE, MACEDONIA
MON, JUL 18 - ZORLU CENTER FOR PERFORMING ARTS - İSTANBUL, TURKEY
THU, AUG 25 - VILAR DE MOUROS - VILAR DE MOUROS, PORTUGAL
SUN, SEP 4 - COMMODORE - VANCOUVER, CANADA
TUE, SEP 6 - MOORE THEATRE - SEATTLE, WA
WED, SEP 7 - CRYSTAL BALLROOM - PORTLAND, OR
FRI, SEP 9 - WARFIELD - SAN FRANCISCO, CA
SAT, SEP 10 - GREEK THEATRE - LOS ANGELES, CA
MON, SEP 12 - PALACIO DE LOS DEPORTES - MEXICO, MEXICO
WED, SEP 14 - EMO'S - AUSTIN, TX
SUN, SEP 18 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NY
SUN, SEP 19 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NY
SAT, OCT 1 - FESTHALLE - FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SAT, OCT 8 - VEGA - KØBENHAVN, DENMARK
MON, OCT 10 - SENTRUM SCENE - OSLO, NORWAY
TUE, OCT 11 - CIRKUS - STOCKHOLM, SWEDEN
THU, OCT 13 - BLACKBOX, HELSINGIN JÄÄHALLI - HELSINKI, FINLAND
FRI, OCT 14 - SAKU SUURHALL - TALLINN, ESTONIA
MON, OCT 17 - WARSAW EXPO XXI - WARSZAWA, POLAND
WED, OCT 19 - QUARTERBACK IMMOBILIEN ARENA - LEIPZIG, GERMANY
MON, OCT 24 - ZIGGO DOME - AMSTERDAM, NETHERLANDS
WED, OCT 26 - OLYMPIASTADION MÜNCHEN - MÜNCHEN, GERMANY
THU, OCT 27 - MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO, ITALY
SAT, OCT 29 - SAMSUNG HALL ZÜRICH - ZÜRICH, SWITZERLAND
MON, OCT 31 - O2 UNIVERSUM - PRAHA 9, CZECHIA
WED, NOV 2 - STADTHALLE D - VIENNA, AUSTRIA
FRI, NOV 4 - ROCKHAL - ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG
MON, NOV 7 - LANXESS ARENA - COLOGNE, GERMANY
THU, NOV 10 - ZÉNITH DE NANCY - MAXEVILLE, FRANCE
FRI, NOV 11 - ACCOR ARENA - PARIS, FRANCE
SUN, NOV 13 - ARKÉA ARENA - FLOIRAC, FRANCE
FRI, NOV 18 - PORTSMOUTH GUILDHALL - PORTSMOUTH, UNITED KINGDOM
SAT, NOV 19 - THE BRIGHTON CENTRE - BRIGHTON, UNITED KINGDOM
MON, NOV 21 - LIVERPOOL OLYMPIA - LIVERPOOL, UNITED KINGDOM
TUE, NOV 22 - VICTORIA WAREHOUSE - MANCHESTER, UNITED KINGDOM
THU, NOV 24 - MOTORPOINT ARENA CARDIFF - CARDIFF, UNITED KINGDOM
SAT, NOV 26 - O2 ACADEMY BRIXTON - LONDON, UNITED KINGDOM
SUN, NOV 27 - O2 ACADEMY BRIXTON - LONDON, UNITED KINGDOM
TUE, NOV 29 - DE MONTFORT HALL - LEICESTER, UNITED KINGDOM
WED, NOV 30 - O2 ACADEMY LEEDS - LEEDS, UNITED KINGDOM
FRI, DEC 2 - O2 CITY HALL, NEWCASTLE - NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM
SAT, DEC 3 - O2 ACADEMY GLASGOW - GLASGOW, UNITED KINGDOM
MON, DEC 5 - 3ARENA - DUBLIN, IRELAND
WED, DEC 7 - CAMBRIDGE CORN EXCHANGE - CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM
THU, DEC 8 - O2 ACADEMY BIRMINGHAM - BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM