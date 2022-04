Placebo expand North American tour, add second Brooklyn Steel show (BV Presale)

Placebo will be in North America in September for their first tour here in eight years. The eight-city tour wraps up in NYC and they've just added a second night at Brooklyn Steel on September 19. The 9/18 show is sold out.

Tickets for that show go on sale Friday, March 25 at 10 AM but you can get tickets early with the BV presale that runs Wednesday, March 23 from Noon-10 PM. Check back Wednesday morning for the presale password. UPDATE: The password is BVBOWERY.

The tour also hits Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles, Mexico City, and Austin. All dates are listed below.

Never Let Me Go, Placebo's new album, is out this Friday. Listen to a few tracks from that below.

PLACEBO - 2022 TOUR DATES

FRI, MAY 27 - CATTON HALL & PARK - WALTON ON TRENT, UNITED KINGDOM

FRI, JUN 17 - VISARNO ARENA - FIRENZE, ITALY

WED, JUN 22 - SIGULDAS PILSDRUPU ESTRĀDE - SIGULDA, LATVIA

SAT, JUN 25 - TW CLASSIC FESTIVAL 2022 - WERCHTER, BELGIUM

MON, JUN 27 - SRC SALATA - ZAGREB, CROATIA

WED, JUN 29 - MANTOVA - MANTOVA, ITALY

FRI, JUL 1 - ARSENAL FESTIVAL 2022 - KRAGUJEVAC, SERBIA

SAT, JUL 2 - HILLS OF ROCK FESTIVAL 2022 - PLOVDIV, BULGARIA

WED, JUL 6 - MAD COOL FESTIVAL 2022 - MADRID, SPAIN

THU, JUL 7 - BILBAO BBK LIVE 2022 - BILBAO, SPAIN

WED, JUL 13 - ROMEXPO - BUCURESTI, ROMANIA

SAT, JUL 16 - MACEDONIA - SKOPJE, MACEDONIA

MON, JUL 18 - ZORLU CENTER FOR PERFORMING ARTS - İSTANBUL, TURKEY

THU, AUG 25 - VILAR DE MOUROS - VILAR DE MOUROS, PORTUGAL

SUN, SEP 4 - COMMODORE - VANCOUVER, CANADA

TUE, SEP 6 - MOORE THEATRE - SEATTLE, WA

WED, SEP 7 - CRYSTAL BALLROOM - PORTLAND, OR

FRI, SEP 9 - WARFIELD - SAN FRANCISCO, CA

SAT, SEP 10 - GREEK THEATRE - LOS ANGELES, CA

MON, SEP 12 - PALACIO DE LOS DEPORTES - MEXICO, MEXICO

WED, SEP 14 - EMO'S - AUSTIN, TX

SUN, SEP 18 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NY

SUN, SEP 19 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NY

SAT, OCT 1 - FESTHALLE - FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SAT, OCT 8 - VEGA - KØBENHAVN, DENMARK

MON, OCT 10 - SENTRUM SCENE - OSLO, NORWAY

TUE, OCT 11 - CIRKUS - STOCKHOLM, SWEDEN

THU, OCT 13 - BLACKBOX, HELSINGIN JÄÄHALLI - HELSINKI, FINLAND

FRI, OCT 14 - SAKU SUURHALL - TALLINN, ESTONIA

MON, OCT 17 - WARSAW EXPO XXI - WARSZAWA, POLAND

WED, OCT 19 - QUARTERBACK IMMOBILIEN ARENA - LEIPZIG, GERMANY

MON, OCT 24 - ZIGGO DOME - AMSTERDAM, NETHERLANDS

WED, OCT 26 - OLYMPIASTADION MÜNCHEN - MÜNCHEN, GERMANY

THU, OCT 27 - MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO, ITALY

SAT, OCT 29 - SAMSUNG HALL ZÜRICH - ZÜRICH, SWITZERLAND

MON, OCT 31 - O2 UNIVERSUM - PRAHA 9, CZECHIA

WED, NOV 2 - STADTHALLE D - VIENNA, AUSTRIA

FRI, NOV 4 - ROCKHAL - ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG

MON, NOV 7 - LANXESS ARENA - COLOGNE, GERMANY

THU, NOV 10 - ZÉNITH DE NANCY - MAXEVILLE, FRANCE

FRI, NOV 11 - ACCOR ARENA - PARIS, FRANCE

SUN, NOV 13 - ARKÉA ARENA - FLOIRAC, FRANCE

FRI, NOV 18 - PORTSMOUTH GUILDHALL - PORTSMOUTH, UNITED KINGDOM

SAT, NOV 19 - THE BRIGHTON CENTRE - BRIGHTON, UNITED KINGDOM

MON, NOV 21 - LIVERPOOL OLYMPIA - LIVERPOOL, UNITED KINGDOM

TUE, NOV 22 - VICTORIA WAREHOUSE - MANCHESTER, UNITED KINGDOM

THU, NOV 24 - MOTORPOINT ARENA CARDIFF - CARDIFF, UNITED KINGDOM

SAT, NOV 26 - O2 ACADEMY BRIXTON - LONDON, UNITED KINGDOM

SUN, NOV 27 - O2 ACADEMY BRIXTON - LONDON, UNITED KINGDOM

TUE, NOV 29 - DE MONTFORT HALL - LEICESTER, UNITED KINGDOM

WED, NOV 30 - O2 ACADEMY LEEDS - LEEDS, UNITED KINGDOM

FRI, DEC 2 - O2 CITY HALL, NEWCASTLE - NEWCASTLE UPON TYNE, UNITED KINGDOM

SAT, DEC 3 - O2 ACADEMY GLASGOW - GLASGOW, UNITED KINGDOM

MON, DEC 5 - 3ARENA - DUBLIN, IRELAND

WED, DEC 7 - CAMBRIDGE CORN EXCHANGE - CAMBRIDGE, UNITED KINGDOM

THU, DEC 8 - O2 ACADEMY BIRMINGHAM - BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM