Seattle&#8217;s Freakout Fest announces 2022 lineup

Seattle’s Freakout Fest announces 2022 lineup

Seattle's Freakout Fest is back with four days of psychedelic music from November 10 - 13 at venues Tractor Tavern, Salmon Bay Eagles Club, Sunset Tavern, Conor Byrne, Hotel Albatross, and Caffe Umbria. Passes are on sale now.

This is the 10th edition of Freakout and the lineup includes Os Mutantes, No Age, Kid Congo & The Pink Monkeybirds, former Belle & Sebastian member Isobel Campbell, The Mystery Lights, Colleen Green, Breanna Barbara, Black Bananas, BLK JKS, Dougie Pool, and lots more. Check out the full lineup below.

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FREAKOUT FEST 2022:
OS MUTANTES
ISOBEL CAMPBELL
FUTUREBIRDS
NO AGE
LOS SAICOS
BLACK BANANAS
COLLEEN GREEN
LOS DUG DUG'S
KID CONGO & THE PINK MONKEY BIRD
BLK JKS
ESMÉ PATTERSON
THE BLACK TONES
MARGARITAS PODRIDAS
ACID TONGUE
SGT PAPERS
CHRISTIAN BLAND & THE REVELATORS
PEARL & THE OYSTERS
ZOPA
EVOLFO
THE MYSTERY LIGHTS
LAS NUBES
SHAINA SHEPHERD
MARINEROS
BREANNA BARBARA
MALA SUERTE
CLAUDE FONTAINE
SMOKEY BRIGHTS
THE KNEE HI'S
PATRIARCHY
OH, ROSE
DOUGIE POOLE
VONDRÉ
KASSI VALAZZA
LOST CAT
PEARL EARL
ILLITERATE LIGHT
CLAUDINE MAGBAG
UNI BOYS
GRIFFITH JAMES
SMOKER DAD
SANTOHS
FAUXES
FUTURE SHOCK
BLACK ENDS
JANGO
MARION RAW
ITCHY KITTY
PENDANT
BEVERLY CRUSHER
FLACCID MOJO
RACHAELS CHILDREN
SUPERSILVERHAZE
FLESH PRODUCE
PM226
GOTU GOTU
KATHY MOORE SUPER POWER TRIO
GROOBLEN
ROSE HAZE
BUZZED LIGHTYEAR
EL SHIROTA
CUMGIRL8
EGG DROP SOUP
HOT GARBAGE
ARIANA DEBOO
BIBLIOTEKA
NOBI
BAD JUICE
VINNE
RAINBOW COALITION DEATH CULT
PEYOTE UGLY
THE WAVE CHARGERS
RITMO CASCABEL
38 COFFIN
PINK BOA
CARMEN JANE
LULU VAN TRAPP
PUSSY GILLETTE
YOU SAID STRANGE
SHUTUPS
MENGERS
MONSTERWATCH
LINDA FROM WORK
GLOIN
LEMON BOY
KADABRA
PAMPA
!MINDPARADE
FOXY APOLLO
NICKEY BUELL
THANK YOU COME AGAIN

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