Seattle’s Freakout Fest announces 2022 lineup

Seattle's Freakout Fest is back with four days of psychedelic music from November 10 - 13 at venues Tractor Tavern, Salmon Bay Eagles Club, Sunset Tavern, Conor Byrne, Hotel Albatross, and Caffe Umbria. Passes are on sale now.

This is the 10th edition of Freakout and the lineup includes Os Mutantes, No Age, Kid Congo & The Pink Monkeybirds, former Belle & Sebastian member Isobel Campbell, The Mystery Lights, Colleen Green, Breanna Barbara, Black Bananas, BLK JKS, Dougie Pool, and lots more. Check out the full lineup below.

FREAKOUT FEST 2022:

OS MUTANTES

ISOBEL CAMPBELL

FUTUREBIRDS

NO AGE

LOS SAICOS

BLACK BANANAS

COLLEEN GREEN

LOS DUG DUG'S

KID CONGO & THE PINK MONKEY BIRD

BLK JKS

ESMÉ PATTERSON

THE BLACK TONES

MARGARITAS PODRIDAS

ACID TONGUE

SGT PAPERS

CHRISTIAN BLAND & THE REVELATORS

PEARL & THE OYSTERS

ZOPA

EVOLFO

THE MYSTERY LIGHTS

LAS NUBES

SHAINA SHEPHERD

MARINEROS

BREANNA BARBARA

MALA SUERTE

CLAUDE FONTAINE

SMOKEY BRIGHTS

THE KNEE HI'S

PATRIARCHY

OH, ROSE

DOUGIE POOLE

VONDRÉ

KASSI VALAZZA

LOST CAT

PEARL EARL

ILLITERATE LIGHT

CLAUDINE MAGBAG

UNI BOYS

GRIFFITH JAMES

SMOKER DAD

SANTOHS

FAUXES

FUTURE SHOCK

BLACK ENDS

JANGO

MARION RAW

ITCHY KITTY

PENDANT

BEVERLY CRUSHER

FLACCID MOJO

RACHAELS CHILDREN

SUPERSILVERHAZE

FLESH PRODUCE

PM226

GOTU GOTU

KATHY MOORE SUPER POWER TRIO

GROOBLEN

ROSE HAZE

BUZZED LIGHTYEAR

EL SHIROTA

CUMGIRL8

EGG DROP SOUP

HOT GARBAGE

ARIANA DEBOO

BIBLIOTEKA

NOBI

BAD JUICE

VINNE

RAINBOW COALITION DEATH CULT

PEYOTE UGLY

THE WAVE CHARGERS

RITMO CASCABEL

38 COFFIN

PINK BOA

CARMEN JANE

LULU VAN TRAPP

PUSSY GILLETTE

YOU SAID STRANGE

SHUTUPS

MENGERS

MONSTERWATCH

LINDA FROM WORK

GLOIN

LEMON BOY

KADABRA

PAMPA

!MINDPARADE

FOXY APOLLO

NICKEY BUELL

THANK YOU COME AGAIN