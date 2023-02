Souls of Mischief celebrating ’93 ‘Til Infinity’ 30th anniversary on 93-date tour

Legendary West Coast alternative hip hop crew Souls of Mischief's classic debut album 93 'Til Infinity turns 30 this year, and to celebrate the anniversary, the group (comprised of members A-Plus, Opio, Phesto, and Tajai) are heading out on a 93-date world tour starting at the end of the month. They'll be joined on the road by Breakbeat Lou and The Architect. Tickets are on sale now.

The "Around the World in 93 Dates" tour comes to NYC on June 19 at the Brooklyn Monarch. All dates below.

SOULS OF MISCHIEF -- 2023 TOUR DATES

FEB 26 Los Angeles, CA

MAR 01 Bristol, UK

MAR 02 Liverpool, UK

MAR 03 Newcastle, UK

MAR 04 Cardiff, UK

MAR 05 Brighton, UK

MAR 06 London, UK

MAR 07 Leamington, UK

MAR 08 Manchester, UK

MAR 09 Manchester, UK

MAR 10 London, UK

MAR 11 London, UK

MAR 12 Falmouth, UK

MAR 13 London, UK

MAR 15 Rotterdam, NL

MAR 16 Amsterdam, NL

MAR 18 Hamburg, DE

MAR 19 Berlin, DE

MAR 20 Cologne, DE

MAR 21 Dortmund, DE

MAR 22 Munich, DE

MAR 23 Innsbruck, AT

MAR 24 Vienna, AT

MAR 25 Wil, CH

MAR 26 Heidelberg, DE

MAR 27 Helsinki, FI

MAR 28 Copenhagen, DK

MAR 29 Stavanger, NO

MAR 30 Stockholm, SE

MAR 31 Oslo, NO

APR 01 Bergen, NO

APR 02 Arnhem, NL

APR 04 Paris, FR

APR 05 Ghent, BE

APR 06 Lisbon, PT

APR 07 Porto, PT

APR 08 Athens, GR

APR 09 Sofia, BG

MAY 27 Monterey, CA

JUN 13 Toronto, ON

JUN 14 Montreal, QC

JUN 15 Vermont, VT

JUN 16 Greenfield, MA

JUN 17 Cambridge, MA

JUN 19 New York City, NY

JUN 20 Philadelphia, PA

JUN 21 Baltimore, MD

JUN 22 Washington, DC

JUN 23 Asheville, NC

JUN 24 Raleigh, NC

JUN 25 Charleston, SC

JUN 29 West Palm Beach, FL

JUN 30 Orlando, FL

JUL 01 Atlanta, GA

JUL 02 Nashville, TN

JUL 07 Columbus, OH

JUL 08 Ann Arbor, MI

JUL 09 Chicago, IL

JUL 10 Milwaukee, WI

JUL 12 Minneapolis, MN

JUL 14 Kansas City, MO

JUL 15 Louisville, KY

JUL 16 Memphis, TN

JUL 19 Dallas, TX

JUL 20 Austin, TX

JUL 21 San Antonio, TX

JUL 23 Salmo, BC

JUL 27 Calgary, AB

JUL 31 Boise, ID

AUG 02 Bellingham, WA

AUG 03 Vancouver, BC

AUG 05 Victoria, BC

AUG 07 Seattle, WA

AUG 09 Portland, OR

AUG 10 Eugene, OR

AUG 11 Reno, NV

AUG 12 Nevada City, CA

AUG 14 San Francisco, CA

AUG 15 Santa Barbara, CA

AUG 16 Pioneertown, CA

AUG 17 San Diego, CA

AUG 18 Tucson, AZ

AUG 19 Phoenix, AZ

AUG 20 Flagstaff, AZ

AUG 22 Albuquerque, NM

AUG 23 Santa Fe, NM

AUG 24 Durango, CO

AUG 28 Salt Lake City, UT

SEP 02 Los Angeles, CA

SEP 17 Red Rocks, CO