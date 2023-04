Tangerine Dream announce first North American tour in a decade

The current lineup of Tangerine Dream -- bandleader Thorsten Quaeschning, violinist Hoshiko Yamane and Paul Frick (of Brand Brauer Frick), none of whom are original members -- are on the From Virgin to Quantum Years Tour this year which hits North America this fall, which will be their first full tour here in a decade. Stops include Miami, Asheville, Austin, Albuquerque, Los Angeles, Vancouver, Seattle, Philadelphia, NYC, Montreal, Chicago and more. All dates are listed below.

The NYC show is at Knockdown Center on September 30. Tickets for all shows are on sale now.

TANGERNINE DREAM - 2023 TOUR DATES

FRIDAY 5 MAY 2023 - Geneva (CH), Electron Festival

WEDNESDAY 17 MAY 2023 - Tilburg (NL), Poppodium 013

THURSDAY 18 MAY 2023 - Maastricht (NL), Muziekgieterij

FRIDAY 19 MAY 2023 - Leuven (BE), Het Depot

SATURDAY 20 MAY 2023 - Paris (FR), La Gaité

WEDNESDAY 31 MAY 2023 - Den Haag (NL), Paard

SATURDAY 10 JUN 2023 - Tauron Nowa Muzyka Festival - Katowice (PL)

FRIDAY 8 SEP 2023 - Miami (FL), Miami Beach Bandshell

MONDAY 11 SEP 2023 - Asheville (NC), Orange Peel

TUESDAY 12 SEP 2023 - Atlanta (GA), Centre Stage

WEDNESDAY 13 SEP 2023 - Dallas (TX), Ferris Wheelers

THURSDAY 14 SEP 2023 - Austin (TX), Empire Garage

SATURDAY 16 SEP 2023 - Albuquerque (NM), El Ray

MONDAY 18 SEP 2023 - San Diego (CA), The Magnolia

TUESDAY 19 SEP 2023 - Los Angeles (CA), The Vermont

WEDNESDAY 20 SEP 2023 - San Francisco (CA), Regency Ballroom

FRIDAY 22 SEP 2023 - Portland (OR), Revolution Hall

SUNDAY24 SEP 2023 - Vancouver (BC), Rickshaw Theatre

MONDAY 25 SEP 2023 - Seattle (WA), Neptune Theatre

WEDNESDAY 27 SEP 2023 - Philadelphia (PA), Keswick Theatre

FRIDAY 29 SEP 2023 - Washington (DC), Lincoln Theatre

SATURDAY 30 SEP 2023 - Queens (NY), Knockdown Centre

SUNDAY1 OCT 2023 - Montreal (PQ), L'Olympia

TUESDAY 3 OCT 2023 - Toronto (ON), Opera House

THURSDAY 5 OCT 2023 - Chicago (IL), Metro

TUESDAY 10 OCT 2023 - Leipzig (DE), Gewandhaus zu Leipzig

THURSDAY 12 OCT 2023 - Mainz (DE), Rheingoldhalle Mainz

SATURDAY 14 OCT 2023 - Bielefeld (DE), Lokschuppen

MONDAY 16 OCT 2023 - Hannover (DE), Theater am Aegi

TUESDAY 17 OCT 2023 - Bremen (DE), Metropol Theater Bremen

WEDNESDAY 18 OCT 2023 - Berlin (DE), Admiralspalast - Theater

FRIDAY 20 OCT 2023 - Karlsruhe (DE), Tollhaus

SATURDAY 21 OCT 2023 - Neunkirchen/Saar (DE), Neue Gebläsehalle

SUNDAY22 OCT 2023 - Osnabrück (DE), OsnabrückHalle

TUESDAY 24 OCT 2023 - Essen (DE), Lichtburg Essen

WEDNESDAY 25 OCT 2023 - Stuttgart (DE), Theaterhaus (am Pragsattel)

THURSDAY 26 OCT 2023 - Hamburg (DE), Laeiszhalle Hamburg

SATURDAY 28 OCT 2023 - München (DE), Isarphilharmonie

SATURDAY 11 NOV 2023 - HRH Prog Festival XII - Great Yarmouth (UK), Camp HRH