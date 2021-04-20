The HIRS Collective announce ‘The Third 100 Songs,’ share “Love”
Philly queer DIY punk collective The HIRS Collective have announced a new double album, The Third 100 Songs, which actually features 109 songs (!), including new material as well as songs from past splits, comps, and other releases. The album comes out June 25 via Get Better Records (pre-order).
"The HIRS Collective exists to fight for, defend, and celebrate the survival of trans, queer, POC, black, women and any and all other folks who have to constantly face violence, marginalization, and oppression," says Get Better Records co-owner and The HIRS Collective member Jenna Pup. "We are a collective of freaks, faggots, friends, lovers, and favorites that will never stop existing. infinite and never ending. No one is going to kill us, we are going to live forever."
The first single from the album is "Love," which Jenna says is "about us celebrating our existence and being excited to share love," and it's an absolutely ferocious blast of grindcore that manages to feel crisp, accessible, and tuneful without sacrificing any of the genre's usual brutality. Watch the video below.
The full tracklist is below too (including songs with members of Screaming Females, War On Women, Thou, RVIVR/Latterman, and more), and you can read the lyrics to the songs at Bandcamp.
Tracklist
1. LOVE,
2. AFFECTION & CARE.
3. STAYING ALIVE
4. +HIRSNIA+
5. THAT MALCOLM X TATTOO IS NOT FOR YOU
6. ANTI-EVERYTHING
7. DYKE FAGGOT FREAK
8. ASSIMILATION(NERVOUS CONDITION)
9. FILE UNDER: USELESS BULLSHIT.
10. LITTLE WHITE DRESS
11. FUCK YOU DAD
12. TLC NO SCUMS(ANOMALY)
13. ALL OF OUR FRIENDS ARE BABES
14. Y'ALL ARE PRECIOUS
15. FRIENDSHIP ADDICTION(MY PRESCRIPTION)
16. CONSENSUAL NAUGHTY BODIES
17. THE SEXXXY FLEXXXI THEME SONG
18. ALWAYS MAKE SHIT
19. A FEW OF OUR FAVORITE THINGS
20. WE LOVE ALL TRANS FEMMES AND SUPPORT YOU FOREVER AND EVER
21. SOUNDS GOOD
22. NO INTEREST
23. TRANS WOMEN TO THE FRONT
24. BANNED
25. SHUT IT SO WE DON'T HAVE TO
26. STAND UP OR FUCK OFF
27. YOU DROPPED THE BALL(HWC)
28. CANDY RUN
29. GLOVE UP!
30. WE ARE GORGEOUS
31. GET BETTER FRIENDS
32. SAY HER NAME
33. NØT FØR YØU
34. YØU CAN'T KILL US
35. A PRØMISE / T.D.Ø.V.
36. TRANS WØMAN DIES ØF ØLD AGE
37. MURDERED BY A WØMAN
38. MAGICAL/WANDERFUL
39. OK2LOL
40. MUSEUM (ROMANTIC STATES)
41. PRESIDENT GARFIELD'S SPAGHETTI INTESTINES (URSULA)
42. IT'S NOT FAIR (SCREAMING FEMALES)
43. HEAVY BLOOD (MALA FIDES)
44. YA MOM'S A COP W/ MOOR MOTHER
45. WE WON'T
46. IT'S ALL YOUR FAULT
47. E.G.T.
48. LEAVE ME ALONE
49. LET ME LIVE
50. ALL BY MYSELF
51. REVENGE
52. F.Y.P.M.
53. I WILL DIE 4 U
54. I AM PERFECT
55. WE WISH
56. TWO FRONT TEASE
57. XMAS TREE UPSKIRT
58. WE HOPE YOUR XMAS HASN'T
59. THE HIRS COLLECTIVE & TOXIC WOMB LOVE YOU
60. NOTHING/NO ONE
61. ALL MINE
62. HIDDEN TRACK
63. DULL GIRL
64. NEVER NOT
65. LOST CAUSE
66. REASONING
67. WHO THE HELL ARE YOU?
68. FORWARD LOOKS
69. TWELVE FEET DEEP
70. LAST REQUEST SELLOUT
71. ME AND MY FRIENDS
72. HELLO...GOODBYE!
73. HOARDER
74. EXTINCTION
75. BLACKBOX
76. O.Y.O.
77. THE KIDS WERE WRONG
78. THE ULTIMATE REVENGE PT 1
79. DAMAGE IS GOOD
80. THE TRAILER
81. SO I ASK YOU, DARK LORD DOG.
82. IGNORE THE UNIFORM W/ DR MASE
83. MR. ANDERSON
84. ELEVEN SIXTEEN
85. ASHES FROM THEIR THOUGHTS W/ DR MASE
86. NO MORE DEAD TRANS GIRLS W/ MATTIE JO TONI CANINO
87. FEMME FOR FEMME W/ ROSIE RICHESON
88. WORTHLESS. ROTTEN. RUINED. W/ SHAWNA POTTER
89. INVOCATION OF DISGUST W/ EMILY AND BRYAN FUNCK
90. I HATE MY LIFE. RUN WITH IT. W/ MARISSA PATERNOSTER
91. DRESSES AND
92. GIRL CODES SEEM
93. NORMATIVE BECAUSE
94. SILENCE IS ACCEPTANCE IN
95. THE VOID OF
96. SPACE EATERS ON
97. A WITCH HUNT.
98. FOR KYLEE
99. DEVILS ADVOCATE W/ PLANET JACKPOT
100. HARSH NOISE CRACKED MY EGG W/ DIVA KARR
101. WHERE DREAMS GO TO DIE W/ E
102. SUFFER ON LIVE W/ ANNA ORCHID
103. BRAIN MUSH W/ EVE HYDRAZINE
104. AN INCOMPREHENSIBLE TITLE THAT'S BETTER TITLED 'UNTITLED" W/ E
105. ILLEGALLY FOSTER YOUTH. W/ PAULI ZAPATA
106. POZ W/ VOCAL PERFORMANCE BY BELTED SWEATER & LYRICS BY CHRISTOPHER PATRICK GREGORY
107. OUTNUMBERED PT II W/ CLAIR
108. HOME 'CRETE HOME W/ E
109. LAZER BLEACH W/ BRAD BUNDY OF MESSIAH IN GLYTCH
1-3: NEW TRAX
4-13: SPLIT WITH PEEPLE WATCHIN’
14-19: THE SEXXXY FLEXXXI
20: FED UP FEST 2016 COMPILATION TAPE
21-30: BUILD YOUR OWN BRO SMASHER SOUNDTRACK
31: GET BETTER RECORDS: BENEFIT MIX TAPE VOL. 4
32: SAY HER NAME
33-37: YOU CANT KILL US
38: MAGICAL/WANDERFUL
39: GET BETTER RECORDS 2017 SAMPLER
40-43: SPLIT WITH ROMANTIC STATES
44: A BENEFIT COMP TO HELP PAY MEDICAL BILLS FOR THOSE ACTIVISTS FIGHTING AGAINST FASCISM & RACISM
45-54: HOW TO STOP STREET HARASSMENT
55-59: SPLIT WITH TOXIC WOMB
60-79: SPLIT WITH GODSTOMPER
80-85: SPLIT WITH JENNA AND THE PUPS
86-90: COMING OUT OF THE COFFIN
91-97: SPLIT WITH NIGHT WITCH
98: SPLIT WITH LIFES
99-109: UNRELEASED TRACKS