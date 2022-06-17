Tickets for The Smile’s North American tour on sale today; third NYC show added
The Smile, aka Radiohead's Thom Yorke & Jonny Greenwood plus Sons of Kemet drummer Tom Skinner, announced their first North American tour this week. Since then, they've added a few dates, including a third NYC show: Kings Theater on November 19. That's in addition to the 11/18 Kings Theater show and the 11/20 Hammerstein Ballroom show.
Tickets for all dates of The Smile's North American tour go on sale today (6/17) at 10 AM local time. Check out their full tour schedule below.
The Smile's debut album, A Light for Attracting Attention, came out last month and you can listen to that below and pick it up on yellow vinyl.
THE SMILE - 2022 TOUR DATES
JUNE
24TH LA MAGNIFIQUE SOCIETY, REIMS, FRANCE
25TH TW CLASSIC FESTIVAL, WERCHTER, BELGIUM
27TH THE NEUMÜNSTER ABBAYE, LUXEMBOURG
29TH OPEN'ER FESTIVAL, GDYNIA, POLAND
1ST ROSKILDE FESTIVAL, DENMARK
2ND DOWN THE RABBIT HOLE FESTIVAL, NETHERLANDS
5TH POBLE ESPANYOL, BARCELONA, SPAIN
6TH NOCHES DEL BOTÁNICO, MADRID, SPAIN
8TH LISBON COLISEUM, LISBON, PORTUGAL
JULY
11TH FESTIVAL DE NÎMES, NÎMES, FRANCE
12TH MONTREUX JAZZ FESTIVAL, SWITZERLAND
14TH FABRIQUE MILANO, MILAN, ITALY
15TH PIAZZA TRENTO TRIESTE, FERRARA, ITALY
17TH ARENA SFERISTERIO, MACERATA MC, ITALY
18TH CAVEA - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROME
20TH TEATRO ANTICO DI TAORMINA, TAORMINA, ITALY
AUGUST
28TH ALL POINTS EAST, LONDON
NOVEMBER
14TH VETERANS MEMORIAL AUDITORIUM, PROVIDENCE, US
16TH ROADRUNNER, BOSTON, US
18TH KINGS THEATRE, BROOKLYN, NY
19TH KINGS THEATRE, BROOKLYN, NY
20TH HAMMERSTEIN BALLROOM, NEW YORK
23RD THE ANTHEM, WASHINGTON DC
25TH MTELUS, MONTREAL, QC
26TH MASSEY HALL, TORONTO
28TH MASONIC TEMPLE THEATRE, DETROIT
29TH RIVERSIDE THEATER, MILWAUKEE
DECEMBER
1ST RIVIERA THEATRE, CHICAGO
3RD RYMAN AUDITORIUM, NASHVILLE
4TH THE EASTERN, ATLANTA, GA
6TH ORPHEUM THEATRE, NEW ORLEANS
8TH THE FACTORY IN DEEP ELLUM, DALLAS
10TH MISSION BALLROOM, DENVER
14TH ARLENE SCHNITZER CONCERT HALL, PORTLAND OR
16TH WAMU THEATER, SEATTLE
18TH BILL GRAHAM CIVIC AUDITORIUM, SAN FRANCISCO
21ST SHRINE AUDITORIUM, LOS ANGELES