Weird Al announces massive 2022 ‘Ill Advised Vanity Tour’
You may remember that in 2018, "Weird Al" Yankovic went on the 'Ill Advised Vanity Tour' where he performed only his original songs, with (almost) none of his famous parodies or crazy costumes. He's doing it again in 2022, for a massive 133-date U.S./Canadia tour that will have him out from April through October. “I’ve loved doing every single incarnation of my live show, but honestly the Vanity tour is the most fun I’ve ever had on stage,” Yankovic said in a statement, “so I’ve been dying to get back out there and torture everybody with it once again!”
Dates include two Los Angeles shows on June 17 & 18 (venue TBA) and the tour ends in NYC at Carnegie Hall on October 29. If you live in the continental U.S., chances are he's playing near you -- all dates are listed below. Tickets for the whole tour go on sale December 10 at 10 AM local time.
WEIRD AL YANKOVIC - 2022 ILL ADVISED VANITY TOUR
APRIL 26 - POUGHKEEPSIE, NY - BARDAVON OPERA HOUSE
APRIL 27 - ALBANY, NY - THE EGG CENTER FOR THE PERFORMING ARTS - KITTY CARLISLE HART THEATRE
APRIL 29 - NEW BEDFORD, MA - ZEITERION PERFORMING ARTS CENTER
APRIL 30 - ORONO, ME - COLLINS CENTER FOR THE ARTS
MAY 1 - HAMPTON BEACH, NH - HAMPTON BEACH CASINO BALLROOM
MAY 3 - PORTLAND, ME - MERRILL AUDITORIUM
MAY 4 - NEW LONDON, CT - GARDE ARTS CENTER
MAY 6 - MEDFORD, MA - CHEVALIER THEATRE
MAY 7 - MEDFORD, MA - CHEVALIER THEATRE
MAY 8 - BURLINGTON, VT - THE FLYNN
MAY 10 - RIDGEFIELD, CT - THE RIDGEFIELD PLAYHOUSE
MAY 11 - ROCHESTER, NY - KODAK CENTER
MAY 14 - WILKES-BARRE, PA - THE F.M. KIRBY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
MAY 15 - ERIE, PA - WARNER THEATRE
MAY 17 - CANTON, OH - CANTON PALACE THEATRE
MAY 18 - SAGINAW, MI - THE TEMPLE THEATRE
MAY 20 - DETROIT, MI - FISHER THEATRE
MAY 21 - NASHVILLE, IN - BROWN COUNTY MUSIC CENTER
MAY 22 - SPRINGFIELD, IL - SANGAMON AUDITORIUM
MAY 24 - MILWAUKEE, WI - MARCUS PERFORMING ARTS CENTER
MAY 25 - EVANSVILLE, IN - VICTORY THEATRE
MAY 27 - PELHAM, TN - THE CAVERNS
MAY 28 - PELHAM, TN - THE CAVERNS
MAY 29 - NASHVILLE, TN - RYMAN AUDITORIUM
MAY 31 - LITTLE ROCK, AR - ROBINSON PERFORMANCE HALL
JUNE 1 - TULSA, OK - TULSA THEATER
JUNE 3 - DENVER, CO - ELLIE CAULKINS OPERA HOUSE
JUNE 4 - DENVER, CO - ELLIE CAULKINS OPERA HOUSE
JUNE 5 - SALT LAKE CITY, UT - CAPITOL THEATRE
JUNE 6 - BOISE, ID - MORRISON CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
JUNE 8 - LAS VEGAS, NV - THE VENETIAN THEATRE
JUNE 10 - LAS VEGAS, NV - THE VENETIAN THEATRE
JUNE 11 - LAS VEGAS, NV - THE VENETIAN THEATRE
JUNE 12 - RENO, NV - SILVER LEGACY RESORT & CASINO - RENO BALLROOM
JUNE 15 - SAN FRANCISCO, CA - GOLDEN GATE THEATRE
JUNE 16 - SAN FRANCISCO, CA - GOLDEN GATE THEATRE
JUNE 17 - LOS ANGELES, CA - TO BE ANNOUNCED
JUNE 18 - LOS ANGELES, CA - TO BE ANNOUNCED
JUNE 20 - SANTA BARBARA, CA - GRANADA THEATRE
JUNE 21 - BAKERSFIELD, CA - FOX THEATRE
JUNE 24 - SPOKANE, WA - MARTIN WOLDSON THEATER AT THE FOX
JUNE 25 - BEND, OR - HAYDEN HOMES AMPHITHEATER
JUNE 26 - PORTLAND, OR - ARLENE SCHNITZER CONCERT HALL
JUNE 28 - SEATTLE, WA - MOORE THEATRE
JUNE 29 - SEATTLE, WA - MOORE THEATRE
JUNE 30 - EUGENE, OR - HULT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS - SILVA CONCERT HALL
JULY 2 - VANCOUVER, AE - THE CENTRE
JULY 4 - EDMONTON, AE - WINSPEAR CENTRE
JULY 5 - CALGARY, AB - JACK SINGER CONCERT HALL
JULY 6 - CALGARY, AB - JACK SINGER CONCERT HALL
JULY 8 - REGINA, AE - CONEXUS ARTS CENTRE
JULY 9 - SASKATOON, AE - TCU PLACE
JULY 10 - WINNIPEG, MB - BURTON CUMMINGS THEATRE FOR THE PERFORMING ARTS
JULY 11 - DULUTH, MN - SYMPHONY HALL
JULY 14 - MADISON, WI - OVERTURE CENTER FOR THE ARTS - OVERTURE HALL
JULY 15 - CHICAGO, IL - SYMPHONY CENTER - ORCHESTRA HALL
JULY 16 - CHICAGO, IL - SYMPHONY CENTER - ORCHESTRA HALL
JULY 19 - CEDAR RAPIDS, IA - PARAMOUNT THEATRE
JULY 20 - COLUMBIA, MO - MISSOURI THEATRE
JULY 22 - LINCOLN, NE - LIED CENTER
JULY 23 - MANKATO, MN - MAYO CLINIC HEALTH SYSTEM EVENT CENTER
JULY 24 - MINNEAPOLIS, MN - STATE THEATRE
JULY 26 - ELKHART, IN - THE LERNER THEATRE
JULY 29 - LEWISTON, NY - ARTPARK MAINSTAGE THEATER
JULY 30 - OTTAWA, ON - NATIONAL ARTS CENTRE - SOUTHAM HALL
AUGUST 1 - TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL
AUGUST 2 - TORONTO, ON - DANFORTH MUSIC HALL
AUGUST 3 - WILLIAMSPORT, PA - COMMUNITY ARTS CENTER - MARTIN THEATRE
AUGUST 5 - NORTHAMPTON, MA - CALVIN THEATRE
AUGUST 6 - LANCASTER, PA - AMERICAN MUSIC THEATRE
AUGUST 7 - LANCASTER, PA - AMERICAN MUSIC THEATRE
AUGUST 9 - NEWPORT NEWS, VA - FERGUSON CENTER FOR THE ARTS
AUGUST 10 - RICHMOND, VA - DOMINION ENERGY CENTER - CARPENTER THEATRE
AUGUST 12 - WILMINGTON, NC - WILSON CENTER
AUGUST 13 - CHARLOTTE, NC - BLUMENTHAL PERFORMING ARTS CENTER - BELK
AUGUST 14 - CHARLESTON, SC - CHARLESTON GAILLARD CENTER
AUGUST 17 - KNOXVILLE, TN - TENNESSEE THEATRE
AUGUST 18 - GREENVILLE, SC - PEACE CENTER
AUGUST 19 - HUNTSVILLE, AL - VON BRAUN CENTER - MARK C. SMITH CONCERT HALL
AUGUST 20 - BIRMINGHAM, AL - ALABAMA THEATRE
AUGUST 22 - ASHLAND, KY - PARAMOUNT ARTS CENTER
AUGUST 23 - DAYTON, OH - BENJAMIN & MARIAN SCHUSTER PERFORMING ARTS CENTER
AUGUST 25 - GRAND RAPIDS, MI - GLC LIVE AT 20 MONROE
AUGUST 26 - BENTON HARBOR, MI - THE MENDEL CENTER AT LAKE MICHIGAN COLLEGE
AUGUST 28 - CHESTERFIELD, MO - CHESTERFIELD AMPHITHEATER
AUGUST 30 - SPRINGFIELD, MO - GILLIOZ THEATRE
AUGUST 31 - TOPEKA, KS - TOPEKA PERFORMING ARTS CENTER
SEPTEMBER 1 - WICHITA, KS - THE COTILLION
SEPTEMBER 2 - KANSAS CITY, MO - KAUFFMAN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
SEPTEMBER 4 - MIDWEST CITY, OK - HUDIBURG CHEVROLET CENTER AT ROSE STATE COLLEGE
SEPTEMBER 6 - COLORADO SPRINGS, CO - PIKES PEAK CENTER
SEPTEMBER 7 - GRAND JUNCTION, CO - AVALON THEATRE
SEPTEMBER 9 - GREELEY, CO - UNION COLONY CIVIC CENTER
SEPTEMBER 10 - SANTA FE, NM - THE SANTA FE OPERA - THE CROSBY THEATRE
SEPTEMBER 11 - CHANDLER, AZ - CHANDLER CENTER FOR THE ARTS
SEPTEMBER 13 - RIVERSIDE, CA - FOX PERFORMING ARTS CENTER
SEPTEMBER 15 - PASO ROBLES, CA - VINA ROBLES AMPHITHEATRE
SEPTEMBER 16 - TEMECULA, CA - PECHANGA THEATER
SEPTEMBER 18 - THOUSAND OAKS, CA - BANK OF AMERICA PERFORMING ARTS CENTER
SEPTEMBER 21 - SARATOGA, CA - THE MOUNTAIN WINERY
SEPTEMBER 24 - DAVIS, CA - ROBERT & MARGRIT MONDAVI CENTER FOR PERFORMING ARTS
SEPTEMBER 25 - SAN DIEGO, CA - BALBOA THEATRE
SEPTEMBER 26 - SAN DIEGO, CA - BALBOA THEATRE
SEPTEMBER 27 - TUCSON, AZ - FOX TUCSON THEATRE
SEPTEMBER 29 - LUBBOCK, TX - HELEN DEVITT JONES THEATER
SEPTEMBER 30 - DALLAS, TX - MAJESTIC THEATRE
OCTOBER 1 - HOUSTON, TX - CULLEN PERFORMANCE HALL
OCTOBER 2 - AUSTIN, TX - AUSTIN CITY LIMITS LIVE AT THE MOODY THEATER
OCTOBER 4 - SAN ANTONIO, TX - MAJESTIC THEATRE
OCTOBER 6 - MEMPHIS, TN - GRACELAND SOUNDSTAGE
OCTOBER 7 - SHREVEPORT, LA - THE STRAND THEATRE
OCTOBER 8 - LAFAYETTE, LA - HEYMANN PERFORMING ARTS CENTER
OCTOBER 9 - PENSACOLA, FL - SAENGER THEATRE
OCTOBER 11 - MELBOURNE, FL - KING CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
OCTOBER 12 - FORT LAUDERDALE, FL - PARKER PLAYHOUSE
OCTOBER 13 - FORT LAUDERDALE, FL - PARKER PLAYHOUSE
OCTOBER 15 - CLEARWATER, FL - RUTH ECKERD HALL
OCTOBER 16 - ORLANDO, FL - DR. PHILLIPS CENTER FOR THE PERFORMING ARTS - WALT DISNEY THEATRE
OCTOBER 17 - ORANGE PARK, FL - THRASHER-HORNE CENTER
OCTOBER 19 - WASHINGTON, DC - THE KENNEDY CENTER - CONCERT HALL
OCTOBER 21 - ATLANTA, GA - SYMPHONY HALL
OCTOBER 22 - ATLANTA, GA - SYMPHONY HALL
OCTOBER 23 - RALEIGH, NC - DUKE ENERGY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
OCTOBER 25 - ROANOKE, VA - BERGLUND PERFORMING ARTS CENTER
OCTOBER 26 - PITTSBURGH, VA - CARNEGIE MUSIC HALL - ROSE AND GILT THEATRE
OCTOBER 28 - PHILADELPHIA, PA - KIMMEL CULTURAL CAMPUS
OCTOBER 29 - NEW YORK, NY - CARNEGIE HALL - STERN AUDITORIUM