Young Fathers announce fall North American tour

Following the release of their new album Heavy Heavy earlier this year, Scottish trio Young Fathers have announced a headlining North American tour for the fall. It follows a run opening for Depeche Mode and some festival appearances in the UK and Europe, including Glastonbury, Green Man, Latitude, Bluedot, and more. See all dates below.

The NYC show is on October 9 at Brooklyn Steel. Tickets go on sale Friday, May 5 at 10 AM local.

YOUNG FATHERS -- 2023 TOUR DATES

31 MAY 2023 - GROUPAMA STADIUM (W/DEPECHE MODE) - LYON - FRANCE

02 JUN 2023 - FESTIVAL YEAH - LOURMARIN - FRANCE

04 JUN 2023 - MERKUR SPIEL-ARENA (W/DEPECHE MODE) - DUSSELDORF - GERMANY

06 JUN 2023 - MERKUR SPIEL-ARENA (W/DEPECHE MODE) - DUSSELDORF - GERMANY

10 JUN 2023 - BEST KEPT SECRET FESTIVAL - HILVARENBEEK - NETHERLANDS

11 JUN 2023 - STADION WANKDORF (W/DEPECHE MODE) - BERN - SWITZERLAND

14 JUN 2023 - MALAHIDE CASTLE (W/DEPECHE MODE) - DUBLIN - IRELAND

17 JUN 2023 - TWICKENHAM STADIUM (W/DEPECHE MODE) - LONDON - UK

18 JUN 2023 - 8 FESTIVAL - VILNIUS - LITHUANIA

20 JUN 2023 - OLYMPIASTADION (W/DEPECHE MODE) - MUNICH - GERMANY

23 JUN 2023 - GLASTONBURY FESTIVAL - PILTON - UK

01 JUL 2023 - OPEN'ER FESTIVAL - GDYNIA - POLAND

08 JUL 2023 - BILBAO BBK - BILBAO - SPAIN

15 JUL 2023 - SOMERSET HOUSE - LONDON - UK

22 JUL 2023 - LATITUDE FESTIVAL - HENHAM PARK - UK

23 JUL 2023 - BLUEDOT FESTIVAL - JODRELL BANK - UK

28 JUL 2023 - POP MESSE - BRNO - CZECHIA

13 AUG 2023 - YPSIGROCK - SICILY - ITALY

18 AUG 2023 - LA ROUTE DU ROCK - SAINT-MALO - FRANCE

20 AUG 2023 - GREEN MAN FESTIVAL - CRICKHOWELL - UK

26 AUG 2023 - CONNECT FESTIVAL - EDINBURGH - UK

01 SEP 2023 - ELECTRIC PICNIC - CO. LAOIS - IRELAND

02 SEP 2023 - MEO KALORAMA - LISBON - PORTUGAL

26 SEP 2023 - COMMODORE BALLROOM - VANCOUVER, BC - CANADA

27 SEP 2023 - THE SHOWBOX - SEATTLE, WA - USA

28 SEP 2023 - REVOLUTION HALL - PORTLAND, OR - USA

01 OCT 2023 - EL REY THEATRE - LOS ANGELES, CA - USA

04 OCT 2023 - THE VIC THEATRE - CHICAGO, IL - USA

06 OCT 2023 - 9:30 CLUB - WASHINGTON, DC - USA

07 OCT 2023 - UNDERGROUND ARTS - PHILADELPHIA, PA - USA

09 OCT 2023 - BROOKLYN STEEL - BROOKLYN, NY - USA

11 OCT 2023 - ROYALE - BOSTON, MA - USA

12 OCT 2023 - PHOENIX CONCERT THEATRE - TORONTO, ON - CANADA